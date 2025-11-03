Биг бендът на НМА „Панчо Владигеров“, ръководен от Михаил Йосифов, свири в НДК

Класика, джаз, фолклор и мюзикъл ще има в първите дни на ноември в рамките на „Салон на изкуствата“ в Националния дворец на културата (НДК), съобщават домакините.

Концертът „БГ джаз в Салона“ с участието на Биг бенда на НМА „Панчо Владигеров“, ръководен от Михаил Йосифов, ще се проведе на 3 ноември. Програмата включва творби на Милчо Левиев, Бенцион Елиезер, Йосиф Цанков, Ангел Заберски, Вили Казасян, Христо Йоцов и други български автори. Младите музиканти ще свирят с нови инструменти от най-висок клас, а след съвместното им лятно участие с легендарния The Duke Ellington Orchestra, концертът ще представи отново техния талант пред софийската публика.

На 4 ноември ще се състои концертът „По пътя на фолклора“ с участието на академичния фолклорен хор (диригент ас. д-р Ваня Монева) и академичния фолклорен оркестър (ръководител доц. д-р Димитър Христов) на НМА „Панчо Владигеров“. В програмата са включени произведения от Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Георги Андреев, Петър Ралчев и други автори, отбелязват от екипа.

На 5 ноември ще има тържествения концерт „Ние, будителите“, посветен на Деня на народните будители. На сцената ще излязат над 100 изпълнители от музикалните, театрални и танцови школи към читалищата „Петър Берон 1926“, „Димитър Динев“, „Светлина 1940“ и „Иван Денкоглу 1867“ в район „Триадица“, анонсират организаторите.

Както БТА писа, в програмата на есенното издание на „Салон на изкуствата“ в НДК са предвидени изложби, концерти, мюзикъли, спектакли и литературни събития. Ще бъдат представени млади таланти, както и вече утвърдени имена. Фестивалът ще продължи до 15 ноември.

