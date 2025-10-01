От 1 октомври до 15 ноември ще продължи есенното издание на възродения фестивал „Салон на изкуствата“, съобщават от НДК. Предвидени са изложби, концерти, мюзикъли, спектакли и литературни събития. Ще бъдат представени млади таланти, както и вече утвърдени имена.

„През изминалата пролет фестивалът беше възобновен след близо 10-годишно прекъсване, а за първи път в историята му ще има и второ издание в рамките на една и съща година. Този път форматът е обогатен и с много музикални събития, които сами по себе си съставят пъстра палитра от стилове – джаз, фолклор, старобългарска музика, мюзикъл, детски концерти. На 1 октомври „Салонът“ ще започне с две интригуващи събития“, разказват от НДК.

За първи път в България „Галерия 33“ от Варна ще представи в пълния й вид експозицията „Преоткрито изкуство“. Австрийската колекция на Хервиг Хадвигер (1945-2021)“. Това е една изложба-явление за културния живот на страната, където ще бъдат показани над 200 творби на именити български автори, посочват организаторите. Колекцията е сред най-значимите сбирки на родното изкуство, пренесени от Австрия обратно в България. Включени са произведения на Никола Манев, Георги Божилов – Слона, Георги Ковачев, Георги Стоянов, Георги Радулов, Георги Баев, Долорес Дилова, Димитър Чолаков, Димитър Войнов, Енчо Пиронков, Иван Обретенов, Иван Славов, Йордан Кисьов, Красимир Колев, Марин Марков, Никола Терзиев, Николай Янакиев, Никифор Цонев, Румен Читов-Кашо, Светлин Русев. Изложбата може да бъде видяна на полуетаж запад от 1 до 15 октомври.

Същия ден е и авторският концерт-спектакъл на вокален ансамбъл „Елици“, наречен „Верую“. Старобългарската музика, митологичните фолклорни образци и авторските произведения на ансамбъла се обединяват в калейдоскоп от артистично, изпълнителско и вокално майсторство. В спектакъла ще бъдат представени музикални находки в автентичен вид, открити и записани в различни краища на страната, които са част от нематериалното културно наследство на България.

След „Преоткрито изкуство“, от 16 до 31 октомври младите автори от фондация „Четири уши“ представят Eleven Years Later с произведения, изпълнени в различни материали и техники, хармонично свързани помежду си. Паралелно с тяхната изложба, в арт галерията на НДК ще бъде показана „Живопис и графика – отражения на емоции и визуални впечатления“ с около 50 графични и живописни произведения на художника Доси Димчовски, по-известен в артистичните среди с псевдонима Осакадосака.

В началото на ноември пък Живко Седларски отново ще представи в НДК изящните си скулптори и скици, вдъхновени от женската ефирност и грация. Изложбата може да бъде видяна от 1 до 15 ноември в арт галерията на НДК и носи името Haute Soudure – дефиле от стомана.

На 20 октомври е концертът за осем арфи – OctoHarpis. Събитието ще събере на една сцена Кохар Андонян, Лили Стоева, Божана Божилова, Никол Самарева, Гергана Николова, Яна Георгиева, Натали Михайлова и Габриела Орозки.

Вълшебната история на Аладин ще оживее в едноименния спектакъл на Държавната опера във Варна на 2 ноември в зала 1. Събитието е базирано на най-играния и най-печеливш мюзикъл на Disney. Българската оркестрация и музикалното ръководство са на маестро Страцимир Павлов. Режисурата е на Петко Бонев. В ролите на Аладин и Жасмин ще видим Александър Иванов, Георги Георгиев, Валерия Василенко и Кристияна Атанасова.

Вокалната група „Бон-бон“ празнува рожден ден в НДК на 18 октомври в зала 2. В събитието ще вземат участие и Александър Васев - пиано, Емилио Мархолев - бас китара, Цветан Маринов - китара, и Калоян Минчев-барабани. Символичната музикална торта ще бъде съставена от любими детски песни на композитора Борислава Танева.

Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ гостува с джаз и фолклорен концерт. На 3 ноември в зала 3 е „БГ джаз в Салона“ на биг бенда на НМА с ръководител и диригент Михаил Йосифов. Младите джазмени ще представят творби на български поп и джаз класици – Милчо Левиев, Бенцион Елиезер, Янко Миладинов, Йосиф Цанков, Ангел Заберски, Вили Казасян, Светозар Русинов, Христо Йоцов.

На 4 ноември в зала 9 е концертът „По пътя на фолклора“ в изпълнение на даровити студенти-инструменталисти и певци от класовете на доц. д-р Димитър Христов, ас. д-р Ваня Монева, гл. ас. д-р Дарина Славова, хон. ас. Нели Андреева, хон. ас. Ивелина Димова, хон. ас. Христина Белева, хон. ас. Недялко Недялков и хон. ас. Петьо Костадинов. Програмата включва песни и инструментали от родния ни фолклор: творби от Кр. Кюркчийски, Ф. Кутев, Ст. Кънев, Ив. Вълев, Ан. Наумов, Г. Андреев, П. Ралчев, Ст. Пауров, Дим. Христов, П. Пеев и др.

Читалищата на район „Триадица“ ще изнесат своя тържествен концерт, посветен на Деня на народните будители на 5 ноември в зала 11. Над 100 изпълнители от музикалните, театрални и танцови школи на народните читалища „Петър Берон 1926 г.“, „Димитър Динев“, „Светлина 1940“ и „Иван Денкоглу 1867 г.“, ще представят свои изпълнения. Концертът е наречен „Ние, будителите“.

Литературната програма включва представянето на новия роман на Деметра Дулева – „Авеню Версай“, на 29 октомври, както и книгата „Контури на един живот“ на Яп Робен – на 30 октомври.

Театралният салон ще представи „Лавандулови момичета“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ (Варна) – на 5 ноември, и „Арт“ на пловдивския театър – на 12 ноември.

/ДД