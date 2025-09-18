Есенното издание на „Салон на изкуствата“ е още по-мащабно от пролетното, казва пред БТА директорът на НДК – Андрияна Петкова

Есенното издание на 22-ия „Салон на изкуствата“ е още по-мащабно от пролетния салон. Разширихме броя на участията, в това число, и на изкуствата. Те стават все повече и повече. Представяме богатството на изкуствата и развитието на жанровете, каза пред БТА директорът на НДК – Андрияна Петкова, по повод есенната програма на салона.

„Добавихме много повече музика, наблегнахме на музикалните произведения. Много силно ще бъде присъствието на Националната музикална академия тази година с тяхното фолклорно участие, както и с техния джазбенд. Осем арфи – това е изумителен концерт, който ще се случи за първи път в НДК. Не бива да пропускаме и мюзикъла „Аладин“ на варненския театър. Той беше представяме за първи път тази години на „Варненско лято“. Има и две театрални постановки“, добави тя.

По думите ѝ много силен ще бъде стартът на „Салон на изкуствата“ с изложбата „Преоткрито изкуство. Австрийската колекция на Хервиг Хадвигер“: „Това са непоказаните съкровища на българско изкуство от колекцията на Хадвигер – колекция, събирана в продължение на много години от този австрийски меценат. След неговата смърт „Галерия 33“ се свърза с неговия син, изкупува цялата колекция и я връща в България. За път всичко това ще бъде показано в НДК – двеста произведения на съвременното българско изкуство и скулптура“.

Както писа БТА, от 1 октомври до 15 ноември ще продължи есенното издание на възродения фестивал „Салон на изкуствата“. Колекцията на Хервиг Хадвигер (1945-2021) включва произведения на Никола Манев, Георги Божилов-Слона, Георги Ковачев, Георги Стоянов, Георги Радулов, Георги Баев, Долорес Дилова, Димитър Чолаков, Димитър Войнов, Енчо Пиронков, Иван Обретенов, Иван Славов, Йордан Кисьов, Красимир Колев, Марин Марков, Никола Терзиев, Николай Янакиев, Никифор Цонев, Румен Читов-Кашо, Светлин Русев. Изложбата може да бъде видяна на полуетаж запад от 1 до 15 октомври.

Авторският концерт-спектакъл на вокален ансамбъл „Елици“, наречен „Верую“, представя на 1 октомври старобългарската музика, митологичните фолклорни образци и авторските произведения на ансамбъла се обединяват в калейдоскоп от артистично, изпълнителско и вокално майсторство.

От 16 до 31 октомври младите автори от фондация „Четири уши“ представят Eleven Years Later с произведения, изпълнени в различни материали и техники, хармонично свързани помежду си. Паралелно с тяхната изложба, в арт галерията на НДК ще бъде показана „Живопис и графика – отражения на емоции и визуални впечатления“ с около 50 графични и живописни произведения на художника Доси Димчовски, по-известен в артистичните среди с псевдонима Осакадосака. В началото на ноември Живко Седларски ще представи изящните си скулптори и скици, вдъхновени от женската ефирност и грация. Изложбата може да бъде видяна от 1 до 15 ноември в арт галерията на НДК и носи името Haute Soudure – дефиле от стомана.

На 20 октомври е концертът за осемте арфи – OctoHarpis. Събитието ще събере на една сцена Кохар Андонян, Лили Стоева, Божана Божилова, Никол Самарева, Гергана Николова, Яна Георгиева, Натали Михайлова и Габриела Орозки. Вълшебната история на Аладин ще оживее на 2 ноември в зала 1. Събитието е базирано на най-играния и най-печеливш мюзикъл на Disney. Българската оркестрация и музикалното ръководство са на маестро Страцимир Павлов. Режисурата е на Петко Бонев. В ролите на Аладин и Жасмин ще видим Александър Иванов, Георги Георгиев, Валерия Василенко и Кристияна Атанасова.

Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ гостува с джаз и фолклорен концерт. На 3 ноември в зала 3 е „БГ джаз в Салона“ на биг бенда на НМА с ръководител и диригент Михаил Йосифов. Младите джазмени ще представят творби на български поп и джаз класици – Милчо Левиев, Бенцион Елиезер, Янко Миладинов, Йосиф Цанков, Ангел Заберски, Вили Казасян, Светозар Русинов, Христо Йоцов.

На 4 ноември в зала 9 е концертът „По пътя на фолклора“ в изпълнение на даровити студенти-инструменталисти и певци от класовете на доц. д-р Димитър Христов, ас. д-р Ваня Монева, гл. ас. д-р Дарина Славова, хон. ас. Нели Андреева, хон. ас. Ивелина Димова, хон. ас. Христина Белева, хон. ас. Недялко Недялков и хон. ас. Петьо Костадинов. Читалищата на район „Триадица“ ще изнесат своя тържествен концерт „Ние, будителите“, посветен на Деня на народните будители – на 5 ноември в зала 11. Над 100 изпълнители от музикалните, театрални и танцови школи на народните читалища ще представят свои изпълнения.

Литературната програма включва представянето на новия роман на Деметра Дулева – „Авеню Версай“, на 29 октомври, както и книгата „Контури на един живот“ на Яп Робен – на 30 октомври.

Театралният салон ще представи „Лавандулови момичета“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ (Варна) – на 5 ноември, и „Арт“ на пловдивския театър – на 12 ноември.

/ДД