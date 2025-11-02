Спектакълът „Аладин" на Държавна опера - Варна ще бъде представен в зала 1 на НДК

Спектакълът „Аладин" на Държавна опера - Варна ще бъде представен в зала 1 на Националния дворец на културата (НДК) днес, 2 ноември, от 19:00 часа. Премиерното за софийска сцена представление е нов прочит на мюзикъла на „Дисни", съобщават организаторите.

„Аладин“ е част от официалната селекция на „Салон на изкуствата" 2025 – фестивалът на НДК, който събира постижения в музиката, театъра и визуалните изкуства.

Създаден по музика на Алън Менкен и текстове на Тим Райс, Хауърд Ашман и Чад Бегуелин, спектакълът съчетава класическата история на „Дисни“ с живото присъствие на оркестър, хор и балет и съвременна сценична интерпретация. Режисьор е Петко Бонев. Сценографията и костюмите са на Ася Стоименова, хореографията - а Анна Пампулова и 3D мапингът на Лора Руневска. Диригент е Страцимир Павлов, а в главните роли на Аладин и Жасмин са Георги Георгиев и Валерия Василенко.

Продукцията участва във фестивалите „Опера в Летния театър“ и „Банско опера фест“, а критиката я определи като „ярка, колоритна и завладяваща, с бликащ хумор и превъзходна актьорска игра“, отбелязват организаторите.

/ЕМС/