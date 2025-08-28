От днес до 30 август в Банско се провежда XVI издание на „Банско опера фест“

От днес до 30 август на централния площад в Банско ще се състои XVI издание на „Банско опера фест“. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. Три вечери под открито небе и амбициозна селекция от заглавия ще предложат на публиката разнообразие от музикални стилове и гласове. Фестивалът се провежда под егидата на Община Банско, в партньорство с „Кемпински хотел Гранд арена Банско“, а организатор е „Монте продакшънс“, посочват още от общинската институция.

Фестивалът ще започне със спектакъла на Варненската опера „Аладин". Сценичната адаптация на класическата история за джина, лампата и сбъднатите желания оживява чрез музиката на Алън Менкен и текстовете на Хауърд Ашман, Тим Райс и Чад Бегуелин. Режисурата е поверена на Петко Бонев, а музикалното ръководство – на Страцимир Павлов. Участват Александър Иванов, Кристиана Атанасова, Калоян Николов и др. Сценография - Ася Стоименова, видео и 3D проекция - Лора Руневска, хореография - Анна Пампулова.

Втората фестивална вечер, 29 август, е посветена на „Риголето" от Джузепе Верди, отново спектакъл на Варненската опера. Режисьор на постановката е Сребрина Соколова, диригент – Светослав Борисов. В ролите - Пламен Димитров (Риголето), Рейналдо Дроз (Херцогът на Мантуа), Илина Михайлова (Джилда), Евгений Станимиров (Спарафучиле).

На 30 август финалната вечер ще бъде отбелязана с оперна гала с участието на италианския тенор Уго Таркуини, венецуелския тенор Рейналдо Дроз, както и на водещи български оперни солисти: Илина Михайлова (сопран), Михаела Берова (мецосопран), Артьом Арутюнов (тенор), Пламен Димитров (баритон) и Гео Чобанов (бас). Диригент на концерта е Светослав Борисов. Публиката ще чуе любими арии и ансамбли от класическата оперна литература – La donna è mobile от „Риголето", Nessun dorma от „Турандот", O Sole Mio, наздравицата от „Травиата" и др.

През 2025 г. фестивалът въвежда специална ВИП зона с ограничен брой места. Билетите за тази зона включват място в централния сектор, чаша пенливо вино, лек кетъринг преди началото на представленията и възможност за снимки със солистите след края на вечерта.