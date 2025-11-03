Подробно търсене

Яна Титова поставя „Ефектът" по пиесата на Люси Пребъл, снимка – Artvent
03.11.2025 06:40
Режисьорката Яна Титова поставя „Ефектът“ по пиесата на Люси Пребъл. Премиерата е на 3 ноември в арт център „Сити марк“, информират организаторите. В ролите са Валентина Каролева, Ирмена Чичикова, Иван Бърнев и Стефан Додуров.

Отличена като най-добра британска пиеса за 2012 г. от Critics' Circle Theatre Awards, постановката разказва за двама доброволци в клинично изпитание на нов антидепресант, които се влюбват и остават в съмнение дали това е истинско чувство или просто химична реакция. Това е история, която поставя въпроси за границите между наука и човечност, за цената на откритията и за вечната загадка на любовта, разказват от екипа.

„Ефектът“ е спектакъл за любовта, човешките връзки и търсенето на автентичност в свят, белязан от разделение и дигитализация. Творческият екип приема предизвикателството да пренесе силната идея и деликатната емоционалност на пиесата в български контекст чрез езика, нагласата и сценичната атмосфера“, коментират организаторите.

Сюжетът е вдъхновен от реални етични въпроси, свързани с медикаментозни изпитания и неуспешни клинични тестове – например случаи, в които очакваният ефект се е объркал, или когато границата между страничен и желан ефект е размита.

Постановката е в превод на Любов Костова, художник на спектакъла е Огняна Серафимова, а композитор е Калин Николов. Продуцент е Gemini Films, с подкрепата на Artvent.

Дебютът на пиесата е във Великобритания през 2012 година и в нея участват Били Пайпър и Джонджо О'Нийл. За ролята си в нея Пайпър е номинирана за награда „Оливие“ за най-добра актриса. The Guardian отбелязва, че постановката е „интензивна и опияняваща среща“, която остро подчертава въпросите за това кои части от мозъка и тялото можем да контролираме.

Следващите представления в София са на 9 и 22 ноември, Пловдив – 10 ноември, Варна – 29 ноември, Габрово – 30 ноември, Бургас – 16 декември.

