Задържан е и вторият избягал затворник в Ловеч

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч (архив)
Ловеч,  
03.11.2025 08:17
 (БТА)

Задържан е и вторият избягал затворник в Ловеч. Той е заловен около 1:45 часа на улица в града, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Припомняме, че вчера около 18:00 часа е получен сигнал за избягали двама 21-годишни затворници. Те са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Около час след бягството единият от тях е задържан, след като е заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”.

След издирвателни мероприятия тази нощ е върнат в затвора и вторият избягал.

