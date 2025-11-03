Националният военноисторически музей отбелязва с изложба 140 години от Сръбско-българската война

Националният военноисторически музей (НВИМ) подрежда изложбата „Когато единението победи“, посветена на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война – първата и победоносна война в новата българска история, превърнала се в символ на националното единение и гордост. Експозицията ще бъде открита от министъра на отбраната Атанас Запрянов на 3 ноември, съобщават от екипа.

Изложбата „Когато единението победи“ ще бъде отворена за посетители до 18 януари.

Експозицията представя обединените усилия на армия и народ, решени да защитят Съединението на България. Сред експонатите са оригинални вещи на ключови участници във войната, включително бойният шинел, кавалерийският параден мундир, валтрапът, шашката и отличията на княз Александър Първи.

Показани са и предмети, принадлежали на първия български министър на войната кап. Константин Никифоров, на бъдещите генерали Данаил Николаев, Стефан Тошев, Никола Иванов и Коста Паница, както и вещи на доброволеца Константин Стоилов – по-късно министър-председател. Любопитен акцент е заповедта за награждаване на френския доброволец Жак Батиста Далей, участвал в Трънската народна опълченска чета №1, както и матрици на Възпоменателния медал за Сръбско-българската война от 1885 г, отбелязват от НВИМ.

Те посочват, че сред експонатите особено място заемат бойните знамена, символи на войсковата чест и героизма. Представени са знамената на 1-ви Софийски, 3-ти Бдински, 4-ти Плевенски, 7-и Преславски и 8-и Приморски пехотни полкове, участвали в решителните сражения при Сливница и Видин. Показани са и знамената на Шуменската доброволческа дружина и на Силистренския охранителен комитет „Самозащита“, символи на доброволческия дух и народната подкрепа.

/ВСР