Асен Георгиев
Китай изключи от партията двама бивши висши партийни функционери, обвинявани в корупция
Знамето на Китай в северната провинция Гансу. Снимка: АП/Andy Wong.
Пекин,  
03.11.2025 08:04
Китай е изключил двама бивши висши държавни служители от Комунистическата партия за сериозни нарушения на дисциплината и закона, съобщи най-висшият антикорупционен орган в страната, цитиран от Ройтерс.

Мерките са насочени срещу Ван Цзянчжун, бивш заместник-председател на Китайската комисия за регулиране на ценните книжа, и Су Сянпин, бивш заместник-директор на Националната комисия за развитие и реформи, съобщи Централната комисия за инспекция на дисциплината в две отделни изявления.

Органът заяви, че двамата са заподозрени в приемане на подкупи, като случаите им са описани като "сериозни" и имащи "зловредно влияние".

