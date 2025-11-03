Илия Вълков изследва преплитането между медии и политика в новата си книга

Отношенията между медиите и политиката са основен акцент в новата книга на д-р Илия Вълков „Медии и политика. Преплитане и влияние“. Премиерата на монографията ще бъде на 3 ноември от 14:30 ч в библиотеката на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Изданието разглежда основни функции на журналистиката в рамките на демократичното управление, каза пред БТА авторът на изданието.

В книгата са представени основни условия за това да има демокрация и какви са причините на места в някои държави демокрацията да се чупи, каза той.

Вълков посочва, че в книгата се фокусира върху процесите на медиатизацията на политиката и на демокрацията. С много примери е показано как различни сфери от обществения живот стават все по-зависими от медийната логика, начина, по който се общува в обществото и колко силни и заразни стават медиите, отбеляза той.

Книгата анализира проблемите с медийната свобода в различни държави, като проследява водещите международни индекси за свобода на словото и качество на демокрацията. „Там, където се чупи демокрацията, обикновено има проблеми с медийната свобода и журналистите все по-трудно изпълняват своите отговорности и задължения“, подчерта Вълков.

Изданието включва и множество примери от България, свързани с натиск върху журналисти, ограничаване на достъпа до информация. „Разгледани са различни форми на мека цензура, практики на партийни централи да въздействат върху журналистическо съдържание, ограничаване на достъп на журналисти до обществена информация и публични места. Разгледани са много зловредни примери от България. Отказ на политици да дават интервюта, да участват в политически дебати, изпращането на парламентарната журналистика в мазето на Народното събрание, където журналистите нямат достъп до Народното събрание и все повече им се ограничава достъпа до това да задават въпроси“, разказва още авторът.

Специален акцент е поставен върху ролята на социалните мрежи, които променят начина, по който политиците комуникират с обществото. „Те вече могат да заобикалят медиите, да говорят директно с електората си през лайв стрийминг и собствени страници – без посредничеството на журналисти“, отбеляза Вълков.

Книгата включва и 17 интервюта с водещи български журналисти, които споделят лични наблюдения за състоянието на професията, свободата на словото и отговорността към обществения интерес, отбелязва още д-р Илия Вълков.

Д-р Илия Вълков е университетски преподавател и член на Управителния съвет на АЕЖ-България. Има опит като зам.-главен редактор на сп. „Мениджър“, репортер и коментатор за медии като „Клуб Z“, телевизия БиАйТи, „Дневник“, „Сега“, „Дарик“ радио. Бил е водещ на актуални и дискусионни телевизионни формати. Той е магистър по социология и доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на множество научни публикации и на монографията „Комуникация на граждански движения“. Преподавател в Катедра на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“ на УНСС по дисциплините медии и политика, медийна етика, радио и телевизионна журналистика. Два пъти е бил носител на наградата „Златен ключ“ за журналистика на Програма „Достъп до информация“.