Бездействието срещу климатичните промени е причина за "милиони смъртни случаи", според доклад на "Лансет"

Горещи вълни, суша, замърсяване на въздуха... Ефектите от глобалното затопляне върху здравето продължават да се влошават в световен мащаб, причинявайки милиони смъртни случаи, предупреждава годишен доклад, публикуван в медицинското списание "Лансет".

"Климатичните промени са заплаха за здравето на безпрецедентно ниво", обобщава докладът Лансет Каунтдаун (Lancet Countdown), изготвян всяка година от около сто международни изследователи, координирани от Лондонския университетски колеж в сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО).

Новото послание е в духа на тези от предишните издания на доклада, тъй като средните глобални температури продължават да се повишават - тенденция, подхранвана от потреблението на изкопаеми горива, което достигна нов рекорд през 2024 г.

Докладът, публикуван няколко седмици преди конференцията за климата КОП 30 в Бразилия, изброява многобройни последици от глобалното затопляне, които представляват заплаха за здравето: горещи вълни - особено тежки за възрастните хора и бебетата, суши, които застрашават прехраната на много хора, замърсяване на въздуха, горски пожари и други.

За първи път докладът предоставя точни оценки на смъртността, свързана с някои от тези явления.

Според авторите му, между 2012 и 2021 г. средно 546 000 души са починали заради големи горещини, което е значително увеличение в сравнение с 90-те години на миналия век.

Димът от горските пожари е причинил 154 000 смъртни случая през 2024 г.

В по-широк смисъл, замърсяването на въздуха на открито и замърсяването, свързано с изкопаемите горива, са станали причина за над 2,5 милиона смъртни случая през 2022 г., според доклада.

В заключение се посочва, че поради бездействието на страните в борбата срещу глобалното затопляне, всяка година има милиони смъртни случаи, които могат да бъдат предотвратени.

Както и в предишните издания, авторите на доклада изразяват съжаление, че изкопаемите горива продължават да бъдат солидно субсидирани. Те насочват вниманието и към намаляването на помощта от богатите страни за развитието на по-бедните, която често е от съществено значение за адаптирането към климатичните промени.