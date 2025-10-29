Подробно търсене

Бездействието срещу климатичните промени е причина за "милиони смъртни случаи", според доклад на "Лансет"

Елена Христова
Бездействието срещу климатичните промени е причина за "милиони смъртни случаи", според доклад на "Лансет"
Бездействието срещу климатичните промени е причина за "милиони смъртни случаи", според доклад на "Лансет"
Снимката е илюстративна. АП/Francisco Seco
Париж ,  
29.10.2025 10:23
 (БТА)

Горещи вълни, суша, замърсяване на въздуха... Ефектите от глобалното затопляне върху здравето продължават да се влошават в световен мащаб, причинявайки милиони смъртни случаи, предупреждава годишен доклад, публикуван в медицинското списание "Лансет".

"Климатичните промени са заплаха за здравето на безпрецедентно ниво", обобщава докладът Лансет Каунтдаун (Lancet Countdown), изготвян всяка година от около сто международни изследователи, координирани от Лондонския университетски колеж в сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО).

Новото послание е в духа на тези от предишните издания на доклада, тъй като средните глобални температури продължават да се повишават - тенденция, подхранвана от потреблението на изкопаеми горива, което достигна нов рекорд през 2024 г.

Докладът, публикуван няколко седмици преди конференцията за климата КОП 30 в Бразилия, изброява многобройни последици от глобалното затопляне, които представляват заплаха за здравето: горещи вълни - особено тежки за възрастните хора и бебетата, суши, които застрашават прехраната на много хора, замърсяване на въздуха, горски пожари и други.

За първи път докладът предоставя точни оценки на смъртността, свързана с някои от тези явления.

Според авторите му, между 2012 и 2021 г. средно 546 000 души са починали заради големи горещини, което е значително увеличение в сравнение с 90-те години на миналия век. 

Димът от горските пожари е причинил 154 000 смъртни случая през 2024 г.

В по-широк смисъл, замърсяването на въздуха на открито и замърсяването, свързано с изкопаемите горива, са станали причина за над 2,5 милиона смъртни случая през 2022 г., според доклада.

В заключение се посочва, че поради бездействието на страните в борбата срещу глобалното затопляне, всяка година има милиони смъртни случаи, които могат да бъдат предотвратени.

Както и в предишните издания, авторите на доклада изразяват съжаление, че изкопаемите горива продължават да бъдат солидно субсидирани. Те насочват вниманието и към намаляването на помощта от богатите страни за развитието на по-бедните, която често е от съществено значение за адаптирането към климатичните промени.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

13.08.2025 13:50

Здравни експерти търсят отговор на въпроса дали големите горещини са по-опасни, когато са по-продължителни

Топлинен удар, сърдечносъдови проблеми - вредните ефекти от големите горещини върху организма са добре известни. До каква степен обаче те се натрупват, когато жегата продължава дълго, както вероятно ще бъде през август? Отговорът остава неясен, предаде АФП, позовавайки се на здравни експерти.
30.06.2025 20:17

Европа е в плен на горещини, а местните власти издават предупреждения за опасно време заради жегите

Горски пожари, разпалвани от силните ветрове и горещото и сухо време, повредиха няколко ваканционни сгради в Турция, а продължаващата гореща вълна, обхванала голяма част от Европа, накара властите в много страни да отправят предупреждения към местните жители и туристите да потърсят начин да се предпазят от жегите, предаде Асошиейтед прес.
24.08.2024 08:05

Малко бира, много сянка и хубави емоции за справяне с горещините препоръчват лекари

Малко бира, много сянка и положителни емоции за справяне с горещините препоръчват лекари. За справянето с продължаващите трети месец горещини за БТА говориха лекарите проф. Арман Постаджиян - началник на Отделението по кардиология към Клиниката по кардиология в столичната Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) “Св. Анна“, доц. Росен Калпачки - началник на Клиниката по нервни болести към болница „Св. Анна“, д-р Светозар Марангозов - съдов хирург във Военномедицинска академия (ВМА), и д-р Йоанна Маринова, психиатър във ВМА.
11.11.2022 20:01

Изчисляването на въздействието на климатичните промени върху здравето е сложно уравнение

По-смъртоносно от КОВИД и дори от рака? Ако светът не предприеме бързи действия за намаляване на въглеродните емисии, изчисляването на въздействието на глобалното затопляне върху здравето е предизвикателство за изследователите, които се сблъскват с явлението "умножител на заплахите", предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:40 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация