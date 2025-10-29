В Брезник организират поход под надслов „По пътя на смелите“, посветен на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война

Поход под надслов „По пътя на смелите“, посветен на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война, ще се проведе на 6 ноември в Брезник. Инициативата се организира от Община Брезник със съдействието на Пътуващо читалище „Бащино огнище“, съобщи за БТА заместник-кметът Мария Добревска.

Походът е в чест на капитан Стефан Кисов и неговия отряд и ще започне от центъра на село Слаковци, като ще продължи до Паметника на загиналите във войната, разположен в Градската градина на Брезник.

Тръгването е от 10:00 ч., а в инициативата ще се включат ученици от местните училища, както и от гостуващи учебни заведения от Сливница, Костинброд, Драгоман, Кюстендил, Трекляно, Радомир и Перник. Очаква се общият брой на участниците да надхвърли 300.

Заместник-кметът уточни, че походът ще бъде обезпечен с необходимата охрана от страна на Районното управление на полицията в Брезник, като главният път между Брезник и Батановци няма да бъде затварян.

Кулминацията на похода ще бъде официалната церемония в 12:00 часа пред паметника в Брезник. Програмата ще включва слова, рецитация на стихотворението „В окопа“ от Иван Вазов, заупокойна молитва и поднасяне на венци и цветя. При неблагоприятни метеорологични условия честването ще се проведе в същия ден в 11:00 ч. в читалище „Просвещение – 1870“.

Заместник-кметът отбеляза, че подобна мащабна проява се организира за първи път в общината. Тя припомни, че през 2018 година е била направена възстановка на боя при Брезник - част от историческите събития на Сръбско-българската война.

Паметникът в Градската градина е издигнат по решение на местните жители в началото на ХХ век. Монументът е открит през 1903 г., като тленните останки на загиналите воини са положени в неговите основи с траурно шествие. Сражението при Брезник, в което 94 български войници губят живота си, се води между „отряда на обречените“ на капитан Стефан Кисов и 14-хилядната Моравска дивизия. Битката в местността „Чуряк“ на хълма „Бърдото“ продължава едва три часа, но се оказва решаваща за развоя на войната, довеждайки до българската победа при Сливница. След края на войната местният жител Йосиф Джерманов, на чиято земя е било сражението, забранява теренът да бъде обработван - в знак на почит към загиналите. По повод 100 години от войната, там е поставена паметна морена, която и до днес напомня за героизма на защитниците на родината.