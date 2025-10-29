"Юбър" ппланира да пусне 100 000 роботаксита в партньорство с "Енвидиа"

Компанията за споделени превози "Юбър" (Uber) си поставя за цел да включи 100 000 самоуправляващи се таксита в платформата си в сътрудничество с американския производител на чипове "Енвидиа" (Nvidia), който ще осигури необходимите компютърни системи, информира ДПА.

Новата платформа "Енвидиа" за самоуправляващи се автомобили "Драйв Ей Джи Екс хайпериън 10" (Drive AGX Hyperion 10) ще бъде инсталирана на автомобили на различни производители. Компаниите не посочиха кога очакват да бъде постигната целта за 100 000 роботаксита, но първите коли с новия хардуер би трябвало да се появят през 2027 година.



Поне 5000 от първите автономни таксита ще бъдат модели на "Стелантис" (Stellantis), посочи "Юбър". Германският автомобилостроител "Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz) и американският производител на електромобили "Лусид" (Lucid) също разработват коли, съвместими с новата система на "Енвидиа".

"Юбър" обяви по-рано тази година, че планира да се превърне в оператор на роботизирани таксита, което евентуално ще го постави в конкуренция със собствените му шофьори. Компанията възнамерява да пусне в експлоатация най-малко 20 000 автономни СУВ (SUV), произведени от "Лусид", в няколко държави в рамките на шест години.

Компанията спря собствените си разработки на самоуправляеми автомобили преди няколко години след фатална катастрофа по време на тестове.