Елена Савова
"Юбър" ппланира да пусне 100 000 роботаксита в партньорство с "Енвидиа"
Снимка: AP/Michael Liedtke, архив
Сан Франциско,  
29.10.2025 10:33
 (БТА)

Компанията за споделени превози "Юбър" (Uber) си поставя за цел да включи 100 000 самоуправляващи се таксита в платформата си в сътрудничество с американския производител на чипове "Енвидиа" (Nvidia), който ще осигури необходимите компютърни системи, информира ДПА. 

Новата платформа "Енвидиа" за самоуправляващи се автомобили "Драйв Ей Джи Екс хайпериън 10" (Drive AGX Hyperion 10) ще бъде инсталирана на автомобили на различни производители. Компаниите не посочиха кога очакват да бъде постигната целта за 100 000 роботаксита, но първите коли с новия хардуер би трябвало да се появят през 2027 година. 
   
Поне 5000 от първите автономни таксита ще бъдат модели на "Стелантис" (Stellantis), посочи "Юбър". Германският автомобилостроител "Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz) и американският производител на електромобили "Лусид" (Lucid) също разработват коли, съвместими с новата система на "Енвидиа". 

"Юбър" обяви по-рано тази година, че планира да се превърне в оператор на роботизирани таксита, което евентуално ще го постави в конкуренция със собствените му шофьори. Компанията възнамерява да пусне в експлоатация най-малко 20 000 автономни СУВ (SUV), произведени от "Лусид", в няколко държави в рамките на шест години.

Компанията спря собствените си разработки на самоуправляеми автомобили преди няколко години след фатална катастрофа по време на тестове.

/ЕС/

Свързани новини

20.09.2025 14:44

"Тесла" получи одобрение за тестове на автономни таксита в Аризона

Американският производител на електрически автомобили "Тесла" (Tesla) беше одобрен за изпитания на автономни роботизирани таксита с наблюдение за безопасност в Аризона, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местните власти. През юни "Тесла" е подала
04.08.2025 19:49

"Байду" планира да пусне роботизирани таксита в Европа в партньорство с "Лифт"

"Байду" (Baidu) ще пусне своите автономни таксита в Европа идната година в партньорство с американската компания за споделено пътуване "Лифт" (Lyft), информира Си Ен Би Си. Китайският технологичен гигант се стреми да разшири предлагането на
17.07.2025 18:45

"Юбър" ще инвестира 300 млн. долара в "Лусид", за да пусне над 20 000 роботаксита през следващите 6 години

Американската компания за споделено пътуване "Юбър" (Uber) обяви днес партньорство за внедряване на повече от 20 000 роботаксита през следващите шест години, тъй като търсенето на автомобили без шофьори започва да се разраства, предаде Ройтерс.  В

Към 10:39 на 29.10.2025 Новините от днес

