Подробно търсене

"Тесла" получи одобрение за тестове на автономни таксита в Аризона

Бойчо Попов
"Тесла" получи одобрение за тестове на автономни таксита в Аризона
"Тесла" получи одобрение за тестове на автономни таксита в Аризона
Снимка: AP/Mike Stewart, архив
Финикс,  
20.09.2025 14:44
 (БТА)

Американският производител на електрически автомобили "Тесла" (Tesla) беше одобрен за изпитания на автономни роботизирани таксита с наблюдение за безопасност в Аризона, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

През юни "Тесла" е подала заявление за разрешение за започване на тестове на услуга за споделено пътуване с автономни превозни средства. Сега компанията планира да изпитва роботаксита в района на Финикс с водачи, следящи за безопасността.

Не е ясно кога ще започнат изпитанията и каква ще бъде тяхната продължителност. "Тесла" не е отговорила на искането на Ройтерс за коментар.

Главният изпълнителен директор на компанията Илон Мъск заяви по-рано, че "Тесла" планира да пусне автономна услуга за превоз на пътници, обхващаща около половината от населението на САЩ до края на тази година.

През юни "Тесла" започна ограничен тест на услугата си за роботаксита в малък район на Остин, Тексас, с около дузина превозни средства, избрана група пътници и множество ограничения, сред които присъствие на монитор за безопасност на предната пътническа седалка. 

Едва преди седмици стана ясно, че компанията предприема първи стъпки за въвеждане на свои автономни таксита в Ню Йорк, след като конкурентната "Уеймо" (Waymo) обяви планове за тестване на подобни превозни средства в града. 

/БП/

Свързани новини

15.09.2025 16:49

Акциите на "Тесла" поскъпнаха, след като Илон Мъск придоби ценни книжа на стойност 1 милиард долара в производителя на електрически автомобили

Акциите на "Тесла" (Tesla)  скочиха с около 8 на сто в днешната предварителна търговия, след като регулаторен документ показа, че главният изпълнителен директор Илон Мъск е закупил ценни книжа на производителя на електрически превозни средства на
14.09.2025 15:07

Ръководителят на германската фабрика на "Тесла" е оптимист за бъдещото търсене на електроавтомобили от марката

Ръководителят на германската фабрика на производителя на електромобили "Тесла" (Tesla) изрази оптимизъм относно натовареността на завода край Берлин, въпреки предизвикателните пазарни условия, предаде ДПА. "В момента имаме много добри продажби и
05.09.2025 15:05

"Тесла" предлага на Илон Мъск компенсационен пакет на стойност до 1 трилион долара

Бордът на директорите на "Тесла" (Tesla) е предложил нов пакет за възнаграждение на главния изпълнителен директор Илон Мъск, който може да достигне 1 трилион долара в рамките на десет години, съобщи "Уолстрийт джърнъл". Планът, който подлежи на
02.08.2025 02:07

Съд във Флорида осъди „Тесла“ да плати обезщетение от 243 млн. долара заради смъртоносна катастрофа с автомобил с автопилот

Съд във Флорида осъди в петък (американско време) компанията „Тесла“ за смъртоносна катастрофа през 2019 г. с Модел Ес, който е оборудван с автопилот, и нареди на компанията на милиардера Илон Мъск да плати на семейството на починалата жена и на
01.08.2025 16:38

Продажбите на “Тесла“ отново спадат в цяла Европа, въпреки обновения модел Y

През юли на няколко основни европейски пазара се наблюдава спад в регистрациите на нови автомобили на „Тесла“, въпреки обновяването на популярния модел Y. Причините включват негативната обществена реакция спрямо политическите изказвания на главния
24.07.2025 09:49

"Тесла" отчете втори пореден спад на тримесечната си печалба

Американският производител на електрически автомобили "Тесла" (Tesla) отчете втори пореден спад на тримесечната си печалба, повлиян от намалението в доставките на автомобили, предаде Ройтерс.  Основаната от милиардера Илон Мъск компания отчете нетна

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:33 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация