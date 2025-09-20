"Тесла" получи одобрение за тестове на автономни таксита в Аризона

Американският производител на електрически автомобили "Тесла" (Tesla) беше одобрен за изпитания на автономни роботизирани таксита с наблюдение за безопасност в Аризона, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

През юни "Тесла" е подала заявление за разрешение за започване на тестове на услуга за споделено пътуване с автономни превозни средства. Сега компанията планира да изпитва роботаксита в района на Финикс с водачи, следящи за безопасността.

Не е ясно кога ще започнат изпитанията и каква ще бъде тяхната продължителност. "Тесла" не е отговорила на искането на Ройтерс за коментар.

Главният изпълнителен директор на компанията Илон Мъск заяви по-рано, че "Тесла" планира да пусне автономна услуга за превоз на пътници, обхващаща около половината от населението на САЩ до края на тази година.

През юни "Тесла" започна ограничен тест на услугата си за роботаксита в малък район на Остин, Тексас, с около дузина превозни средства, избрана група пътници и множество ограничения, сред които присъствие на монитор за безопасност на предната пътническа седалка.

Едва преди седмици стана ясно, че компанията предприема първи стъпки за въвеждане на свои автономни таксита в Ню Йорк, след като конкурентната "Уеймо" (Waymo) обяви планове за тестване на подобни превозни средства в града.