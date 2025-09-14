Подробно търсене

Ръководителят на германската фабрика на "Тесла" е оптимист за бъдещото търсене на електроавтомобили от марката

Женя Илчева
Ръководителят на германската фабрика на "Тесла" е оптимист за бъдещото търсене на електроавтомобили от марката
Ръководителят на германската фабрика на "Тесла" е оптимист за бъдещото търсене на електроавтомобили от марката
Снимка: Sebastian Christoph Gollnow/dpa via AP
Грюнхайде ,  
14.09.2025 15:07
 (БТА)

Ръководителят на германската фабрика на производителя на електромобили "Тесла" (Tesla) изрази оптимизъм относно натовареността на завода край Берлин, въпреки предизвикателните пазарни условия, предаде ДПА.

"В момента имаме много добри продажби и затова преразгледахме производствените си планове за третото и четвъртото тримесечие", в интервю за германската осведомителна агенция управителят на завода Андре Тиериг.

"Следим развитието на пазара и продължаваме да наблюдаваме положителни сигнали за всички пазари, на които доставяме", добави Тиериг. "Разбира се, това далеч надхвърля Германия. Доставяме за над 30 пазара и определено виждаме положителна тенденция там."

Германският пазар обаче представлява предизвикателство за "Тесла". Въпреки че регистрациите на електрически автомобили в Германия са се увеличили през август в сравнение с миналата година, продажбите на "Тесла" са намалели според Федералната служба по моторните превозни средства.

Бяха регистрирани около 1400 автомобила на "Тесла", което представлява почти 40 процента спад спрямо предходната година. Междувременно китайски конкуренти на електрически модели печелят позиции на германския пазар.

Продажбите на електрически автомобили спаднаха миналата година след премахването на субсидиите. Правителството имаше за цел да насърчи електромобилността чрез стимули за покупка, като например предвиждани данъчни облекчения за фирми, които купуват електромобили.

През 2035 г. се планира да влезе в сила забрана на двигателите с вътрешно горене в Европейския съюз, въпреки че мярката все още се обсъжда. Тиериг предупреди Берлин, че такива дебати могат да застрашат индустрията за електромобили в източната част на Германия и призова правителството да даде ясна подкрепа за електрическите превозни средства.

От март 2022 г. "Тесла" произвежда електрически автомобили в Грюнхайде край Берлин, като заетите там работници са около 11 000. Еколози изразяват притеснения, тъй като заводът се намира частично в защитена водна зона. Плановете за разширяване на фабриката са поставени на пауза поради пазарните условия, въпреки че е предвидена строителството на товарна жп гара.

 

/СЛС/

Свързани новини

05.09.2025 15:05

"Тесла" предлага на Илон Мъск компенсационен пакет на стойност до 1 трилион долара

Бордът на директорите на "Тесла" (Tesla) е предложил нов пакет за възнаграждение на главния изпълнителен директор Илон Мъск, който може да достигне 1 трилион долара в рамките на десет години, съобщи "Уолстрийт джърнъл". Планът, който подлежи на
02.09.2025 13:19

Продажбите на произведените в Китай електромобили на "Тесла" спадат на годишна база през август

Продажбите на произведените в Китай електрически превозни средства на американския автомобилен производител "Тесла" (Tesla) са спаднали на годишна база с 4 на сто през август, показват публикувани днес данни на Китайската асоциация за леки
14.08.2025 12:18

"Тесла" подготвя навлизане с автономни таксита в Ню Йорк

Американският производител на електрически автомобили "Тесла" (Tesla) предприема първи стъпки за въвеждане на свои автономни таксита в Ню Йорк, седмици след като конкурентната "Уеймо" (Waymo) обяви планове за тестване на подобни превозни средства в
11.08.2025 13:12

"Тесла" планира да доставя електроенергия за британските домакинства и компании

"Тесла" (Tesla), компанията на Илон Мъск за електрически превозни средства, се готви да доставя електроенергия на британските домакинства и компании, информира Си Ен Би Си. Базираната в щата Тексас компания официално е подала заявлението си за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:24 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация