Галя Горнишка
"Тесла" планира да доставя електроенергия за британските домакинства и компании
Снимка: AP/Mike Stewart
Лондон,  
11.08.2025 13:12
 (БТА)

"Тесла" (Tesla), компанията на Илон Мъск за електрически превозни средства, се готви да доставя електроенергия на британските домакинства и компании, информира Си Ен Би Си.

Базираната в щата Тексас компания официално е подала заявлението си за лиценз за доставка на електроенергия до британския енергиен регулатор "Офджем" (Ofgem) в края на миналия месец, според съобщение на уебсайта на регулатора.

Ако получи лиценза, "Тесла" ще може да се конкурира с големите фирми, които господстват на енергийния пазар във Великобритания още от идната година.

Заявлението, за което първо съобщи "Съндей телеграф", е подадено от "Тесла енерджи венчърс" (Tesla Energy Ventures), дъщерно дружество на "Тесла", и е подписано от Андрю Пейн, ръководещ европейските енергийни операции на фирмата.

"Тесла", която е известна като един от водещите световни производители на електрически превозни средства, разработва също и фотоволтайчни системи и технологии за съхранение на енергия чрез батерии.

Компанията на Мъск вече има доставчик на електроенергия в щата Тексас – "Тесла електрик" (Tesla Electric). Услугата, която стартира през 2022 г., позволява на клиентите да оптимизират потреблението на енергия, като им се заплаща генерираната енергия, която са генерирали към мрежата.

Заявлението на "Тесла" за получаване на лиценз за доставка на електроенергия за британските домакинства идва в момент, когато компанията е изправена пред спад на продажбите на електромобили в Европа.

Данни, публикувани миналата седмица от Общността на производителите и търговците на автомобили (SMMT) във Великобритания, показват, че продажбите на нови автомобили "Тесла" са намалели с близо 60 на сто до 987 бройки миналия месец в сравнение с 2462 преди година.

Междувременно в Германия продажбите на автомобили "Тесла" са се понижили до 1110 бройки през юли, което е с 55,1 на сто по-малко, отколкото през същия месец на 2024 г.

/ИЦ/

