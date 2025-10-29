КЕВР обсъди предложението на "Булгаргаз" за увеличаване на цената на природния газ с близо 8 на сто през ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди на открито заседание предложението на "Булгаргаз" за увеличаване на цената на природния газ с близо 8 на сто през ноември спрямо октомври. Комисията ще вземе решение за цената на газа за закрито заседание, което ще се проведе утре.

"Булгаргаз" ЕАД предлага цената на природния газ за идния месец да бъде 65,82 лв. за мегаватчас (MWh) или 33,65 евро/MWh (без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена за доставка на крайните снабдители и на лицата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия е по-висока със 7,88 процента спрямо утвърдената от регулатора за октомври - 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh).

От дружеството отбелязват, че с настъпването на есенно-зимния сезон заявките на клиентите са се увеличили значително. За ноември заявените количества са с 900 000 MWh повече спрямо октомври, което намалява относителния дял на по-евтините азерски доставки в ценовия микс.

По думите на изпълнителния директор на "Булгаргаз" Веселин Синабов предвидените количества природен газ в момента се разтоварват на газовия терминал в Александруполис. Според него цената на газа в следващите месеци ще е на същите нива като тази за ноември.