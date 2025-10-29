Подробно търсене

Депутатите включиха в дневния ред за днес точка за избор на председател на Народното събрание

Теодора Цанева
Снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ)
София,  
29.10.2025 10:24
 (БТА)

Депутатите ще обсъдят днес процедурни правила за избор на председател на парламента. След това ще преминат към избор на председател на 51-вото Народно събрание. 

Новите точки бяха включени в дневния ред със 125 гласа „за“, 47 „против“ и 42 „въздържал се“ след консултации между парламентарните групи на председателски съвет.

По-рано днес, след като откри пленарното заседание, Наталия Киселова обяви, че е подала заявление за оттегляне от поста председател на парламента.  

