Депутатите включиха в дневния ред за днес точка за избор на председател на Народното събрание

site.btaДепутатите включиха в дневния ред за днес точка за избор на председател на Народното събрание
Депутатите ще обсъдят днес процедурни правила за избор на председател на парламента. След това ще преминат към избор на председател на 51-вото Народно събрание.
Новите точки бяха включени в дневния ред със 125 гласа „за“, 47 „против“ и 42 „въздържал се“ след консултации между парламентарните групи на председателски съвет.
По-рано днес, след като откри пленарното заседание, Наталия Киселова обяви, че е подала заявление за оттегляне от поста председател на парламента.
/МК/
