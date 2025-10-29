Константин Костадинов и Тенерифе постигнаха трети пореден успех в Шампионската лига по баскетбол за мъже

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Бурса,  
29.10.2025 10:19
 (БТА)

Константин Костадинов и клубният му тим Тенерифе победиха като гост Тофаш (Испания) с 81:64 (20:12, 20:16, 16:23, 25:13) в двубой от третия кръг в група D на Шампионската лига на ФИБА.

Успехът бе трети за Тенерифе от три изиграни срещи в международната баскетболна надпревара, а Тофаш допусна първо поражение. Испанският тим е лидер в класирането с пълен актив от 6 точки.

Българският национал се включи от резервната скамейка, игра 4 минути и се отличи с 2 точки и 1 борба. 

Бруно Фитипалдо и Марселиньо Уерташ отбелязаха по 15 точки за победителите.

В следващия двубой на 11 ноември Костадинов и съотборниците му ще приемат Тофаш.

 

/ИК/

