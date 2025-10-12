Константин Костадинов и Тенерифе постигнаха победа в първенството на Испания, загуба за Борислав Младенов и Виена в Адриатическата лига

site.btaКонстантин Костадинов и Тенерифе постигнаха победа в първенството на Испания, загуба за Борислав Младенов и Виена в Адриатическата лига
Българският национал Константин Костадинов и отборът на Тенерифе победиха като гост Андора с 96:64 в мач от втория кръг на мъжкото баскетболно първенство на Испания.
Костадинов влезе като резерва и се отличи с 5 точки, 1 борба и 1 отнета топка за 8:07 минути игра.
Тенерифе има пълен актив от две победи с испанския елит, а в следващия си мач на 18 октомври приема Мурсия.
Борислав Младенов и тимът на Виена допуснаха загуба в Адриатическата баскетболна лига като гост на Спартак Суботица (Сърбия) с 66:79 в мач от втория кръг в група B.
Българският национал игра 16 минути и завърши с 8 точки.
На 17 октомври Виена ще бъде домакин на Мега Баскет (Сърбия) в следващия си двубой от надпреварата, а тази вечер гостува на Грац в шампионата на Австрия.
/ИК/
