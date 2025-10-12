Константин Костадинов и Тенерифе постигнаха победа в първенството на Испания, загуба за Борислав Младенов и Виена в Адриатическата лига

Подробно търсене

Ива Кръстева
Константин Костадинов, снимка: Милена Стойкова/БТА
Тенерифе,  
12.10.2025 10:19
 (БТА)

Българският национал Константин Костадинов и отборът на Тенерифе победиха като гост Андора с 96:64 в мач от втория кръг на мъжкото баскетболно първенство на Испания.

Костадинов влезе като резерва и се отличи с 5 точки, 1 борба и 1 отнета топка за 8:07 минути игра.

Тенерифе има пълен актив от две победи с испанския елит, а в следващия си мач на 18 октомври приема Мурсия.

Борислав Младенов и тимът на Виена допуснаха загуба в Адриатическата баскетболна лига като гост на Спартак Суботица (Сърбия) с 66:79 в мач от втория кръг в група B.

Българският национал игра 16 минути и завърши с 8 точки.

На 17 октомври Виена ще бъде домакин на Мега Баскет (Сърбия) в следващия си двубой от надпреварата, а тази вечер гостува на Грац в шампионата на Австрия.

/ИК/

Към 11:51 на 12.10.2025 Новините от днес

