Ива Кръстева
Българският баскетболист Борислав Младенов дебютира в Адриатическата лига с тима на Виена
снимка: Милена Стойкова/БТА
Виена,  
04.10.2025 12:02
 (БТА)

Българският баскетболист Борислав Младенов дебютира в Адриатическата лига с тима на Виена, а отборът спечели домакинството си на Лирия Любляна (Словения) с 85:84 (22:18, 26:19, 17:33, 20:14) в среща от първия кръг в група Б.

Младенов, който играе като преотстъпен от Апоел Тел Авив, влезе като резерва, игра 20 минути и се отличи с 3 точки, 2 асистенции и 1 отнета топка.

Грегор Глас се отличи с 27 точки за победителите, а за Лирия 21 вкара Уендъл Джеръм Грийн младши.

Следващият мач на Виена в надпреварата ще бъде на 11 октомври като гост на Спартак Суботица (Сърбия).

/ИК/

Свързани новини

29.09.2025 20:08

Димитрис Итудис за баскетболния национал Борислав Младенов: "Ще водим постоянна комуникация"

Старши треньорът на баскетболния Апоел Тел Авив Димитрис Итудис определи новия тим на национала Борислав Младенов - Виена, като добра среда за предстоящия сезон. Младенов е състезател на Апоел, но бе преотстъпен под наем в австрийския тим
06.09.2025 07:55

Баскетболният национал Борислав Младенов и Апоел Тел Авив победиха Рилски спортист във втората си контрола в София

Баскетболният национал Борислав Младенов и неговият израелски тим Апоел Тел Авив победиха Рилски спортист с 89:72 във втората си контрола в "Арена 8888" в София, част от подготовката и на двата отбора за предстоящия сезон 2025/2026

