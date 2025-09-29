Димитрис Итудис за баскетболния национал Борислав Младенов: "Ще водим постоянна комуникация"

Старши треньорът на баскетболния Апоел Тел Авив Димитрис Итудис определи новия тим на национала Борислав Младенов - Виена, като добра среда за предстоящия сезон. Младенов е състезател на Апоел, но бе преотстъпен под наем в австрийския тим.

"Казал му всички мои препоръки и смятам, че във Виена има добра среда. Говорих с него, с мениджърите му и баща му и смятам, че нещата се развиват според плана. Той ще играе в много конкурентна лига - говоря за Адриатическата лига, където отборът ще участва", заяви Итудис преди днешната тренировка на израелския Апоел Тел Авив, който ще посрещне испанския Барселона утре от 19:00 часа в "Арена 8888" в първия кръг на Евролигата.

"Тимът му е много добре организиран, така че само трябва да бъде здрав и ще видим как ще се развият нещата. Ще водим постоянна комуникация, така че и аз, и моите помощник-треньори ще бъдем наясно с прогреса му", добави гръцкият спецалист по повод българския баскетболист-