Треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис преди дебютния мач срещу Барселона: "Искаме да покажем на Евролигата, че мястото ни е тук"

Най-престижният европейски баскетболен турнир за мъже - Евролигата за първи път стъпва на българска земя утре, когато израелският Апоел Тел Авив ще посрещне испанския Барселона в двубой от първия кръг на редовния сезон. Мачът предстои във вторник от 19:00 часа в "Арена 8888" в София, а старши треньорът Димитрис Итудис не скри, че е развълнуван по време на днешната тренировка на отбора. В състава за кратко през лятото имаше и българско участие, но националът Борислав Младенов беше преотстъпен под наем в австрийския Виена.

"Много сме развълнувани да стартираме с участието си в Евролигата в България, както и да представяме Апоел Тел Авив и израелския баскетбол в турнир. Вече сме нетърпеливи и се подготвяме по възможно най-добрия начин. Ситуацията не е лесна, а най-трудното е, че няма да можем да разчитаме на нашите фенове и атмосферата, която създават, но предвид с времето и следващите възможности те също ще дойдат. От друга страна, трябва да бъдем реалисти, че просто сме принудени да играем другаде, а не в Израел. В същото време сме щастливи, че бяхме приети в София и България като цяло и всъщност очакваме доста добра бройка български фенове тук, а това е хубаво", коментира Итудис.

"През лятото трябваше да вземем някои решения, предвид обстоятелствата и ограниченията, които имаме. Искахме да имаме два конкурентоспособни отбора за Евролигата и израелското първенство, и искахме по-дълъг състав, за да може да реагираме при непредвидени ситуации. Имаме нужда от дълбочина в състава, за да функционираме нормално. В също време са ни необходими повече тренировки и да намерим правилната химия в тима", продължи наставникът на Апоел Тел Авив.

"Аз лично все още имам страстта за работа и обичам това, което правя, независимо колко години минават. Виждате и играчите тренират много професионално. Има много разлики от дебюта ми в Евролигата и сега, така че ще видим какво ще се случи. Сега бъдещето ни е Барселона, няма какво повече да кажа. Искаме да покажем на Евролигата, че мястото ни е тук", добави Димитрис Итудис.

Специалистът не пожела да постави конкретни цели за сезона в Евролигата за Апоел Тел Авив. "Нашето ръководство поставя високи стандарти и ние искаме да ги изпълним, но нека вървим стъпка по стъпка. Нека да изиграем първия мач и да опитаме да победим срещу Барселона, а след това ще видим", каза още Инудис.