Баскетболистът на Апоел Тел Авив Борислав Младенов: "Чувствам се добре, виждам, че получавам шанс"

Кремена Младенова
Борислав Младенов, снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
София,  
03.09.2025 23:10
 (БТА)

Българският баскетболист Борислав Младенов и неговият клубен тим Апоел Тел Авив записаха победа над Балкан със 107:71 в първата си проверка за новия сезон, играна в "Арена 8888" в София, а той отново повтори че се чувства добре в израелския отбор.

Младенов завърши с 8 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за малко повече от 19 минути на терена за Апоел.

"Чувствам се добре в такъв отбор, в който да те приемат веднага. Помагат ми нонстоп и да се уча от тях. Всичко върви добре за момента. Аз гледам да бъда себе си, да правя това, което се иска от мен. Нещата вървят постепенно по-добре, виждам, че получавам шанс. Гледам да го грабна и да дам максимума. Липсват седем играчи, единият от тях е Василие Мицич. Опитвам се да си спечеля позиция в отбора и с всяка тренировка се старя да давам максимума, за мога да играя", коментира българският национал след контролата.

"Относно залата, аз вече казах, че ще съм щастлив, ако дойдат много хора и я напълнят. Това е голям шанс за доста зрители да дойдат да гледат Евролига в България, а и шанс за българския баскетбол. Днес имаше доста зрители, моето семейство беше в залата. Чувствах се доста добре. Хубаво е да чуеш името ти да се скандира", продължи Борислав Младенов.

Попитан за потенциалното си преотстъпване под наем в друг клуб, Младенов каза: "За момента не знам какво ще се случва. Гледам да тренирам и да давам максимума от себе си. Бъдещето ще реши какво ще се случи занапред. Мисля, че за момента се справям добре."

/КМ/

Към 00:21 на 04.09.2025 Новините от днес

