Балкан ще играе срещу Апоел Тел Авив във финала на баскетболния турнир в Ботевград

Домакините от Балкан и израелският Апоел Тел Авив ще спорят за първото място на приятелския баскетболен турнир, който се провежда в Ботевград. Финалът предстои тази вечер от 20:00 часа.

Преди това от 17:00 часа в мача за третото място на надпреварата в "Арена Ботевград" ще се срещнат унгарският Фалко и австрийският Виена.

Баскетболистите на Балкан победиха тима на Фалко с 86:77 на полуфиналите.

Ботевградчани започнаха добре срещата, като първата четвърт завърши с две точки пасив за Балкан - 24:26, а на почивката домакините вече водеха с три точки - 49:46. След равностойна трета част Балкан запази преднината си за 67:65 преди последните 10 минути и до края удържа успеха.

Силен мач за победителите изигра американският гард Джак Пагенкохф, който реализира 24 точки и 6 асистенции. Илиян Пищиков бе втори по резултатност с 18 точки, а с 15 точки и 7 асистенции завърши другият американски гард на Балкан Джамари Блекмън.

Димитър Димитров не взе участие в двубоя поради вирусно заболяване.

Във втория полуфинал на турнира Апоел Тел Авив се наложи над БК Виена с 95:74.

За израелския състав не игра българинът Борислав Младенов.

Апоел водеше с 47:30 на почивката, а най-голямата разлика в мача достигна 32 точки.

Дан Отуру беше най-резултатен за участника в Евролигата с 15 точки и 6 борби.

Балкан и Апоел Тел Авив вече си срещнаха в контрола в София миналата седмица, като израелският отбор победи със 107:71.