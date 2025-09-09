Подробно търсене

Балкан ще играе срещу Апоел Тел Авив във финала на баскетболния турнир в Ботевград

Кремена Младенова
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
Ботевград,  
09.09.2025 08:27
 (БТА)

Домакините от Балкан и израелският Апоел Тел Авив ще спорят за първото място на приятелския баскетболен турнир, който се провежда в Ботевград. Финалът предстои тази вечер от 20:00 часа.

Преди това от 17:00 часа в мача за третото място на надпреварата в "Арена Ботевград" ще се срещнат унгарският Фалко и австрийският Виена.

Баскетболистите на Балкан победиха тима на Фалко с 86:77 на полуфиналите.
Ботевградчани започнаха добре срещата, като първата четвърт завърши с две точки пасив за Балкан - 24:26, а на почивката домакините вече водеха с три точки - 49:46. След равностойна трета част Балкан запази преднината си за 67:65 преди последните 10 минути и до края удържа успеха.

Силен мач за победителите изигра американският гард Джак Пагенкохф, който реализира 24 точки и 6 асистенции. Илиян Пищиков бе втори по резултатност с 18 точки, а с 15 точки и 7 асистенции завърши другият американски гард на Балкан Джамари Блекмън.

Димитър Димитров не взе участие в двубоя поради вирусно заболяване.

Във втория полуфинал на турнира Апоел Тел Авив се наложи над БК Виена с 95:74.

За израелския състав не игра българинът Борислав Младенов.

Апоел водеше с 47:30 на почивката, а най-голямата разлика в мача достигна 32 точки.

Дан Отуру беше най-резултатен за участника в Евролигата с 15 точки и 6 борби.

Балкан и Апоел Тел Авив вече си срещнаха в контрола в София миналата седмица, като израелският отбор победи със 107:71.

/КМ/

Свързани новини

06.09.2025 07:55

Баскетболният национал Борислав Младенов и Апоел Тел Авив победиха Рилски спортист във втората си контрола в София

Баскетболният национал Борислав Младенов и неговият израелски тим Апоел Тел Авив победиха Рилски спортист с 89:72 във втората си контрола в "Арена 8888" в София, част от подготовката и на двата отбора за предстоящия сезон 2025/2026
03.09.2025 23:10

Баскетболистът на Апоел Тел Авив Борислав Младенов: "Чувствам се добре, виждам, че получавам шанс"

Българският баскетболист Борислав Младенов и неговият клубен тим Апоел Тел Авив записаха победа над Балкан със 107:71 в първата си проверка за новия сезон, играна в "Арена 8888" в София, а той отново повтори че се чувства добре в израелския
03.09.2025 22:28

Наставникът на Апоел Димитрис Итудис за бъдещето на Борислав Младенов: "Водим разговори със сериозни отбори за неговото преотстъпване"

Старши треньорът на израелския баскетболен тим Апоел Тел Авив Димитрис Итудис потвърди, че българинът Борислав Младенов може да бъде преотстъпен в друг отбор под наем, за да има възможност да получи повече игрово време през сезона
03.09.2025 21:05

Баскетболният Балкан отстъпи в контрола срещу Апоел Тел Авив с национала Борислав Младенов в състава

Баскетболистите на Балкан отстъпиха пред израелския Апоел Тел Авив с национала Борислав Младенов в състава със 71:107 в приятелска среща, играна в "Арена 8888" в София. Контролата бе първа и за двата тима в предсезонната им подготовка

