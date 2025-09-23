Подробно търсене

Баскетболният Балкан се готви за първия си мач от квалификациите за турнира ФИБА Къп

Кремена Младенова
Баскетболният Балкан се готви за първия си мач от квалификациите за турнира ФИБА Къп
Баскетболният Балкан се готви за първия си мач от квалификациите за турнира ФИБА Къп
снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов (архив)
Ботевград,  
23.09.2025 12:12
 (БТА)

Мъжкият баскетболен тим на Балкан (Ботевград) се подготвя за първия си мач от квалификациите за турнира ФИБА Къп (Купата на ФИБА Европа).

Утре (24 септември) състезателите на Балкан ще гостуват на германския Раста (Фехта) от 20:30 часа, а реваншът предстои на 1 октомври в Ботевград от 19:00 часа.

Ако успее да преодолее Раста българският отбор ще попадне в група G на ФИБА Къп, в която са още отборите на Спортинг Лисабон (Португалия), Динамо Сасари (Италия) и Вълча 1924 (Румъния).

Раста завърши на 12-о място в първенството на Германия през миналия сезон, а в състава за предстоящия сезон има четирима американци - Тевин Браун (гард, 195 см, 27 г), Томи Кузе (гард, 188 см, 27 г), Малкълм Дендридж (център, 206 см, 24 г) и Алонсо Вердже Джуниър (гард, 190 см, 24 г).

Германският отбор разполага и със състезател с канадски паспорт - Лойд Панди (крило, 193 см, 25 г), както и хърватски баскетболист - Доминик Долич (гард, 190 см, 18 г). Сред останалите в тима се отличава високият 211 сантиметър център Линус Руф (20 г).

/КМ/

Свързани новини

09.09.2025 08:27

Балкан ще играе срещу Апоел Тел Авив във финала на баскетболния турнир в Ботевград

Домакините от Балкан и израелският Апоел Тел Авив ще спорят за първото място на приятелския баскетболен турнир, който се провежда в Ботевград. Финалът предстои тази вечер от 20:00 часа. Преди това от 17:00 часа в мача за третото място
02.09.2025 10:03

Готова е програмата за новия сезон в Националната баскетболна лига

Програмата за първите две завъртания през новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) вече е готова. Първият кръг ще се проведе от 4 до 6 октомври, като началото ще бъде дадено с два мача на 4 октомври
17.08.2025 10:31

Баскетболният Балкан (Ботевград) привлече пойнт гарда Джак Пагенкопф

Седемкратният баскетболен шампион на България Балкан (Ботевград) привлече американския пойнт гард Джак Пагенкопф, съобщават от клуба. 190-сантиметровият играч е кадър на университета Юта Тех и е играл в Германия, Белгия, Косово, Холандия, Турция и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:32 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация