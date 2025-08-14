Баскетболният Балкан представи още едно ново попълнение

Алекс Симеонов се завръща в баскетболния Балкан
Алекс Симеонов отново се завръща в Балкан (Ботевград), съобщиха официално от клуба. Високият 200 сантиметра баскетболист игра със зеления екип през сезон 2019/2020
Баскетболният тим на Балкан (Ботевград) представи още едно ново попълнение в селекцията си. Това е американецът Джамари Блекмън.
"Джамари Блекмън е американски гард роден на 19 май 2000 г. в Хувър, Алабама (САЩ). Висок е 1.84 м и се присъединява към нас след силен сезон в Гърция с отбора на Миконос", съобщиха официално от ботевградския клуб
"Там той записа на сметката си средно по 17.1 точки, 3.0 борби и 3.2 асистенции", добавиха от Балкан.
Преди ден от клуба обявиха привличането и на Алекс Симеонов.
/КМ/
