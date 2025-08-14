Баскетболният Балкан представи още едно ново попълнение

Баскетболният тим на Балкан (Ботевград) представи още едно ново попълнение в селекцията си. Това е американецът Джамари Блекмън.

"Джамари Блекмън е американски гард роден на 19 май 2000 г. в Хувър, Алабама (САЩ). Висок е 1.84 м и се присъединява към нас след силен сезон в Гърция с отбора на Миконос", съобщиха официално от ботевградския клуб

"Там той записа на сметката си средно по 17.1 точки, 3.0 борби и 3.2 асистенции", добавиха от Балкан.

Преди ден от клуба обявиха привличането и на Алекс Симеонов.