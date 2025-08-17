Баскетболният Балкан (Ботевград) привлече пойнт гарда Джак Пагенкопф

Седемкратният баскетболен шампион на България Балкан (Ботевград) привлече американския пойнт гард Джак Пагенкопф, съобщават от клуба. 190-сантиметровият играч е кадър на университета Юта Тех и има опит в първенствата на Германия, Белгия, Косово, Холандия, Турция и САЩ.

"Добре дошъл, Джак Пагенкопф", пишат от Балкан на профила си във Фейсбук.

"Джак е висок 190 см и играе на позиция гард. За последно той е бил в Германската Про А лига, в отбора на Нюрнберг Фалкънс, където записва на сметката си средно по 12.5 точки, 3.7 борби и 4.1 асистенции на мач", добавят от отбора.

През миналия сезон Балкан спечели бронзовите отличия от Националната баскетболна лига (НБЛ) с победа в три мача срещу Спартак (Плевен).