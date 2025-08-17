Подробно търсене

Баскетболният Балкан (Ботевград) привлече пойнт гарда Джак Пагенкопф

Ивайло Георгиев
Баскетболният Балкан (Ботевград) привлече пойнт гарда Джак Пагенкопф
Баскетболният Балкан (Ботевград) привлече пойнт гарда Джак Пагенкопф
Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Ботевград,  
17.08.2025 10:31
 (БТА)

Седемкратният баскетболен шампион на България Балкан (Ботевград) привлече американския пойнт гард Джак Пагенкопф, съобщават от клуба. 190-сантиметровият играч е кадър на университета Юта Тех и има опит в първенствата на Германия, Белгия, Косово, Холандия, Турция и САЩ. 

"Добре дошъл, Джак Пагенкопф", пишат от Балкан на профила си във Фейсбук. 

"Джак е висок 190 см и играе на позиция гард. За последно той е бил в Германската Про А лига, в отбора на Нюрнберг Фалкънс, където записва на сметката си средно по 12.5 точки, 3.7 борби и 4.1 асистенции на мач", добавят от отбора. 

През миналия сезон Балкан спечели бронзовите отличия от Националната баскетболна лига (НБЛ) с победа в три мача срещу Спартак (Плевен). 

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:05 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация