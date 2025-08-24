Подробно търсене

Балкан Ботевград взе в състава американски център

Георги Крумов
Балкан Ботевград взе в състава американски център
Балкан Ботевград взе в състава американски център
Американският център Демонд Робинсън ще играе за Балкан Ботевград / снимка: АП/John Bazemore
Ботевград,  
24.08.2025 16:22
 (БТА)

Отборът на Балкан Ботевград обяви привличането на американския баскетболист Демонд Робинсън.

24-годишният център е продукт на колежанското първенство на САЩ, в което играе за университетите на Мъри Стейт и Кенесоу Стейт. Като професионалист той е носил екипите на британския Бристол Флайърс и на втородивизионния китайски Хъфей Куанфън. Неговите средни показатели са 13 точки и 6,5 борби на мач.

Робинсън има ръст от 206 сантиметри и тежи 107 килограма. Той е третото ново американско попълнение в тима след американските гардове Джамари Блекмън и Джак Пагенкопф. Другите нови в Балкан са крилата Алекс Симеонов и Димитър Димитров.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:40 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация