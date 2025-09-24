Баскетболният Балкан допусна загуба в първата среща с германския Раста в квалификациите на турнира ФИБА Къп

Балкан (Ботевград) загуби от Раста (Фехта) с 63:79 (14:18, 18:10, 19:33, 12:18) като гост в Германия в първия мач между двата отбора от квалификациите за баскетболния турнир за мъже ФИБА Къп (Купата на ФИБА Европа). Реваншът предстои на 1 октомври в Ботевград от 19:00 часа.

Началото на двубоя бе доста оспорвано, като Балкан имаше леко предимство в големи периоди от първата част, но домакините взеха аванс от 4 точки след 10 минути игра - 18:14.

Баскетболистите на Раста задържаха водачеството в по-голяма част от втората четвърт и четири минути преди почивката резултатът бе 27:23, но последва серия от 9 безответни точки за Балкан, който обърна до 32:27 в своя полза. В оставащите 32 секунди до финала на първото полувреме домакините реализираха веднъж от наказателната линия и двата състава се оттеглиха на почивката при преднина от 32:28 за Балкан.

Илиян Пищиков бе водещият реализатор за българския отбор до този момент с 13 точки и 2 борби. Състезателите на двата тима имаха проблеми при стрелбата от далечна дистанция, като тези на Балкан отбелязаха една тройка от десет опита през първото полувреме, а домакините - една тройка от 12 опита.

В първата минута след почивката Балкан поведе със 7 точки при 37:30, но германският отбор направи серия от 10:0 в следващите две минути и обърна резултата до преднина от 40:37. Раста запази водачеството в оставащото време от третия период, откъсвайки се с 10 точки при 56:46, а преди последните 10 минути авансът на домакините бе 61:51.

Преднината на германския състав достигна 16 точки - 69:53 при оставащи по-малко от шест минути в двубоя, но Балкан се доближи до 10 точки при 71:61 три минути и половина преди края на срещата след два точни наказателни удара на Пищиков. В заключителните минути Димитър Димитров изглежда получи травма, а Раста реагира с 6 безответни точки за 77:61 и в края на мача записа успех с 16 точки аванс - 79:63.

Илиян Пищиков и Джак Пагенкопф вкараха по 17 точки за Балкан, като първият овладя 4 борби, а вторият - 3 борби и 4 асистенции. Демонд Робинсън се включи с 14 точки и 9 борби за отбора от Ботевград.

За тима от Фехта най-полезен беше Алонзо Върдж с 18 точки, 5 борби и 9 асистенции, а Тевин Браун допринесе за успеха с 16 точки и 7 борби.

Ако успее да победи с повече от 16 точки в реванша и да преодолее Раста, Балкан ще попадне в група G на ФИБА Къп, в която са още отборите на Спортинг Лисабон (Португалия), Динамо Сасари (Италия) и Вълча 1924 (Румъния). Съществува вариант за класиране в груповата фаза и като „щастлив губещ“.