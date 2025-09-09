Подробно търсене

Апоел Тел Авив победи Балкан и спечели приятелския баскетболен турнир в Ботевград

Кремена Младенова
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Ботевград,  
09.09.2025 22:19
 (БТА)

Израелският Апоел Тел Авив победи домакините от Балкан със 108:66 във финала на приятелския баскетболен турнир в "Арена Ботевград" в Ботевград.

Във втори пореден мач българският национал Борислав Младенов не беше в състава на Апоел.

Израелският състав овладя инициативата още в първата част, в края на която имаше аванс от 26:19, а на почивката преднината на тима от Тел Авив беше 57:35. И през второто полувреме Балкан не успя да се противопостави на съперника си и преди последната четвърт изоставаше с 58:79.

Антонио Блекни се отличи със 17 точки, 3 борби и 6 асистенции за победителите, които се подготвят за дебютното си участие в Евролигата през новия сезон.

Едно от новите попълнения на Балкан Кортни Александър II завърши с 13 точки и 9 асистенции.

Отборите на Балкан и Апоел Тел Авив се срещнаха и още веднъж в контрола през миналата седмица в София, като тогава израелският отбор победи със 107:71.

За Балкан предстоят още три предсезонни проверки. Първите две са в неделя и понеделник в Самоков срещу ТФТ Скопие (Република Северна Македония) и Рилски спортист. Последната контрола ще се играе в Ботевград срещу гръцкия Родос. 

В двубоя за третото място на турнира в Ботевград унгарският Фалко надделя над австрийския Виена със 74:67 по-рано през деня. 

/КМ/

