Рилски спортист ще изиграе последни две контроли преди началото на квалификациите за влизане в Шампионската лига на ФИБА

Последни две контролни срещи ще изиграе мъжкият баскетболен тим на Рилски спортист преди старта на квалификациите за влизане в групите на Шампионската лига на ФИБА, на които отборът ще бъде домакин от 19 до 25 септември в Самоков, информираха официално от клуба.

Контролите ще са под формата на тристранен турнир, като мачовете от него ще се играят в зала "Арена СамЕлион" в дните от събота (13 септември) до понеделник (15 септември).

Участниците в надпреварата са домакините от Рилски спортист, ТФТ Скопие от Република Северна Македония и Балкан (Ботевград).

Програма на турнира в Самоков:

събота, 13 септември

18:30 Рилски спортист- ТФТ Скопие

неделя, 14 септември

16:30 Балкан - ТФТ Скопие

понеделник, 15 септември

18:30 Рилски спортист- Балкан