Подробно търсене

Рилски спортист ще изиграе последни две контроли преди началото на квалификациите за влизане в Шампионската лига на ФИБА

Кремена Младенова
Рилски спортист ще изиграе последни две контроли преди началото на квалификациите за влизане в Шампионската лига на ФИБА
Рилски спортист ще изиграе последни две контроли преди началото на квалификациите за влизане в Шампионската лига на ФИБА
снимка: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (архив)
Самоков,  
11.09.2025 10:26
 (БТА)

Последни две контролни срещи ще изиграе мъжкият баскетболен тим на Рилски спортист преди старта на квалификациите за влизане в групите на Шампионската лига на ФИБА, на които отборът ще бъде домакин от 19 до 25 септември в Самоков, информираха официално от клуба.

Контролите ще са под формата на тристранен турнир, като мачовете от него ще се играят в зала "Арена СамЕлион" в дните от събота (13 септември) до понеделник (15 септември).

Участниците в надпреварата са домакините от Рилски спортист, ТФТ Скопие от Република Северна Македония и Балкан (Ботевград).

Програма на турнира в Самоков:

събота, 13 септември
18:30 Рилски спортист- ТФТ Скопие

неделя, 14 септември
16:30 Балкан - ТФТ Скопие

понеделник, 15 септември
18:30 Рилски спортист- Балкан

/КМ/

Свързани новини

08.08.2025 11:13

Шампионът Рилски спортист срещу Миньор 2015 на старта на сезона в НБЛ

Шампиона Рилски спортист (Самоков) срещу пернишкия Миньор 2015 противопостави в първия кръг жребият за предстоящия сезон 2025/2026 в Националната баскетболна лига (НБЛ). Той беше изтеглен днес в зала "Триадица" в София

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:42 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация