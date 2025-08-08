Подробно търсене

Баскетболният национал Мирослав Васов остава част от Рилски спортист

Кремена Младенова
Баскетболният национал Мирослав Васов остава част от Рилски спортист
Баскетболният национал Мирослав Васов остава част от Рилски спортист
снимка: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (архив)
Самоков,  
08.08.2025 20:52
 (БТА)

Баскетболният национал Мирослав Васов остава част от Рилски спортист, обявиха от самоковския клуб.

"Какво ли е чувството да защитаваш името на града и отбора, в който си израсъл и да печелиш титли с тях? Това може да ни каже момчето, което пред очите ни стана мъж - Мирослав Васов. Той избра да продължи с Рилски спортист за пореден път и това е повече от добра новина за нас", написаха от Рилски спортист на официалния си уебсайт.

"През миналия сезон Миро надгради и бе един от най-постоянните ни играчи, а представянето му в плейофите бе повече от великолепно, като в тях записа показатели от 6.6 точки, 2.4 борби и 1 асистенция средно на мач. Това му отвори и вратата към националния отбор, в който само преди ден крилото стартира като титуляр и се представи на ниво, каквото се надяваме да покаже и през сезон 2025/2026  с екипа на Рилски спортист", добавиха от клуба.

/КМ/

