Осем баскетболисти на Рилски спортист започнаха подготовка за новия сезон

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (архив)
Самоков,  
12.08.2025 08:52
 (БТА)

Мъжкият баскетболен отбор на Рилски спортист започна подготовка за предстоящия сезон 2025/2026, съобщиха от самоковския клуб.

Първата тренировка на тима бе водена от помощниците на Любомир Киров - Йордан Бозов, Дарин Иванов, Даниел Петров и кондиционния специалист Благовест Главев.

Участие в заниманието взеха общо осем баскетболисти, като сред тях бяха капитанът Чавдар Костов и гардът Деян Карамфилов.

"Заетите с националния отбор Мирослав Васов, Христо Бъчков и старши треньорът ни Любомир Киров се очаква да се включат в тренировъчния цикъл на по-късен етап, когато приключат ангажиментите им с представителния тим на България", информираха от клуба.

Друга част от играчите на Рилски спортист за новия сезон ще се присъединят към съотборниците си в рамките на настоящата седмица.

