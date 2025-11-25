„Епъл“ си връща лидерството на пазара за смартфони след повече от десетилетие, сочи проучване

„Епъл“ (Apple Inc.) ще си върне първото място на световния пазар на смартфони за пръв път от повече от десет години, съобщи „Каунтърпойнт рисърч“ (Counterpoint Research), предаде Блумбърг. Ръстът се дължи на силния дебют на серията „айФон 17“ (iPhone 17), представена през септември, както и на засиленото обновяване на гамата устройства в ключови пазари.

Според анализаторите новите модели се продават изключително добре както в САЩ, така и в Китай, където продажбите бележат двуцифрен ръст на годишна база. „Епъл“ печели и от отслабването на търговското напрежение между САЩ и Китай, както и от поевтиняването на долара, което стимулира търсенето в развиващите се пазари.

Компанията се очаква да изпревари дългогодишния лидер „Самсунг електроникс“ (Samsung Electronics Co.) през 2025 г. Доставките на „айФон“ се прогнозира да нараснат с 10 на сто, в сравнение с 4,6 на сто при „Самсунг електроникс“. Според „Каунтърпойнт рисърч“ общият пазар на смартфони ще се разшири с 3,3 на сто, а „Епъл“ се очаква да достигне дял от 19,4 процента, което ще ѝ осигури първата позиция за първи път от 2011 г.