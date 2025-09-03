Подробно търсене

Баскетболният Балкан отстъпи в контрола срещу Апоел Тел Авив с национала Борислав Младенов в състава

Кремена Младенова
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
София,  
03.09.2025 21:05
 (БТА)

Баскетболистите на Балкан отстъпиха пред израелския Апоел Тел Авив с национала Борислав Младенов в състава със 71:107 в контролна среща, играна в "Арена 8888" в София.

Израелският тим ще домакинства в столицата двубоите си от баскетболната Евролига за мъже и вече започна подготовка на българска земя за предстоящия сезон 2025/2026.

В петък, отново в "Арена 8888" Апоел ще се изправи срещу българския шампион Рилски спортист в следващата си контрола.

Балкан и Апоел изиграха равностойна първа част, в края на която отборът от Тел Авив водеше с 34:27.

Израелският състав доминираше в остатъка от мача, като на почивката резултатът беше 62:44, а преди последната част авансът на Апоел беше 80:54.

Борислав Младенов реализира 8 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 откра за 19 минути на терена за Апоел Тел Авив. Дан Отуру добави 16 точки и 5 борби.

За Балкан най-резултатен беше Илиян Пищиков с 18 точки и 3 борби.

/КМ/

