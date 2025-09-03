Наставникът на Апоел Димитрис Итудис за бъдещето на Борислав Младенов: "Водим разговори със сериозни отбори за неговото преотстъпване"

Старши треньорът на израелския баскетболен тим Апоел Тел Авив Димитрис Итудис потвърди, че българинът Борислав Младенов може да бъде преотстъпен в друг отбор под наем, за да има възможност да получи повече игрово време през сезона. Апоел победи Балкан със 107:71 в първа контрола в предсезонната подготовка и за двата отбора, играна в зала "Арена 8888" в София при свободен вход.

"Искам да благодаря на Балкан, че откликна на поканата за тази контрола. Двубоят беше полезен за нас. Липсват ни седем състезатели и това ни кара да работим по различен начин. Имаме много нови попълнения. Започнахме лошо в защита, впоследствие успяхме да намерим себе си и ще използваме този мач, за да анализираме добрите и лошите неща", заяви Итудис, а попитан за новото попълнение на Апоел - Борислав Младенов, той коментира:

"Определено исках да го използвам, игра 20 минути. Бъдещето му принадлежи, важното е да остане здрав и да работи, защото неговата работна етика е на високо ниво. Той се намира в добра обстановка, има добри съотборници и треньорски щаб. Нека видим какво ще бъде неговото бъдеще. Искам да има игрово време, така че може и да бъде преотстъпен под наем, за да играе повече. Водим разговори със сериозни отбори за неговото преотстъпване, но докато сме в България за контролата с Рилски спортист и на турнира в Ботевград, той ще получи игрови минути. Но не става дума само за него, има и други играчи. Имам още 14 баскетболисти, които трябва да използвам. Опитвам се да поставя най-добрите стандарти."

На въпрос дали потенциалната нова дестинация на Младенов ще бъде Виена, Димитрис Итудис отговори: "Не мога да потвърдя, не коментирам слухове, но пак казвам, че обмисляме да го пратим в сериозен отбор, който играе в силно първенство. Ще видим какво ще бъде финалното решение. Щастливи сме да бъдем в София, благодаря отново на министъра на спорта, правителството и на хората, които помогнаха да се случи това. Залата е отворена, има нужда от допълнителни детайли, но всичко изглежда добре. Тримата рефери от Евролигата, които ръководиха днешния мач, харесаха залата. Надявам се, че ще имаме повече публика по време на официалните ни мачове. Ще съм горд, ако хората в София и България дойдат и ни подкрепят, за да видят страхотни мачове."

Колегата на Итудис начело на Балкан - Васил Христов коментира: "Етапът на подготовката наистина е много ранен. За нас беше безценен опит да срещнем отбор на това ниво. Апоел има много сериозни амбиции за този сезон, селекцията на тима отговаря на тези амбиции. Нито за секунда не сме се колебали дали да играем, просто попитахме кога и къде. Това е безценен опит за българските отбори. Знам, че и Рилски ще играе с този тим след два дни."

"Това е възможност да се срещнем с най-добрите отбори в Европа, защото скоростта на баскетбола, физиката, с която се играе, е на съвсем различно ниво. Сблъсквайки се с тези отбори, това ни помага и на нас в процеса на подготовка, така че един безценен опит за нас", допълни наставникът на Балкан.

По повод предстоящите домакински мачове на Апоел Тел Авив в Евролигата в София, Христов каза: "Това е шанс за всички нас в баскетболното общество, говоря за играчи, треньори и публика, да черпим от опита, да гледаме на живо най-високо ниво баскетбол. Ако сме достатъчно умни да си направим правилните изводи, можем да напреднем, да се развием, да минем една стъпка нагоре в нашето развитие."