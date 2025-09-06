Баскетболният национал Борислав Младенов и Апоел Тел Авив победиха Рилски спортист във втората си контрола в София

Баскетболният национал Борислав Младенов и неговият израелски тим Апоел Тел Авив победиха Рилски спортист с 89:72 във втората си контрола в "Арена 8888" в София, част от подготовката и на двата отбора за предстоящия сезон 2025/2026.

Апоел ще домакинства в столицата срещите си от баскетболната Евролига за мъже и вече води подготовка на българска земя.

Борислав Младенов се включи от резервната скамейка, като реализира 7 точки и 1 открадната топка за близо 12 минути на терена. Илайджа Брайънт и Джонатан Мотли отбелязаха по 15 точки, а първият добави 5 борби и 5 асистенции.

Баскетболистите на Апоел имаха превъзходство през целия двубой, а на почивката водеха с 50:37. Рилски спортист скъси дистанцията до 9 точки - 57:66 преди последната четвърт, но в нея израелският отбор увеличи оборотите и нямаше затруднения да си осигури успеха.

Джейлън Томас беше най-резултатен за българския тим с 16 точки и 4 борби, а Чавдар Костов се отчете с 15 точки.

През следващата седмица Младенов и съотборниците му от Апоел Тел Авив ще участват на предсезонен турнир в Ботевград.