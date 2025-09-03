Подробно търсене

Министър Иван Пешев инспектира "Арена 8888 София“ за готовността на съоръжението да домакинства мачове от Евролигата по баскетбол за мъже

Кремена Младенова
Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
03.09.2025 17:53
 (БТА)

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев инспектира "Арена 8888 София" за готовността на залата да приеме домакинските мачове на баскетболния Апоел (Тел Авив) в Евролигатаза мъже през предстоящия сезон.

Както е известно, израелският тим изрази желание да играе своите мачове от надпреварата в София заради отличните условия и гостоприемството.

След проведени разговори между ръководството на клуба и министър Пешев бяха предприети необходимите стъпки за осъществяване на домакинството. За да отговори на изискванията на Евролигата, "Арена 8888 София" премина през серия подобрения в условията за отборите, съдиите, медиите и публиката, както и в мерките за сигурност и достъпност.

По време на инспекцията министър Пешев, зам.-министър Димитър Георгиев, изпълнителният директор на Национална спортна база Пламен Манолов, изпълнителният директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов, старши треньорът на Апоел (Тел Авив) Димитрис Итудис и генералният мениджър на клуба Георгиос Хинас се запознаха с извършените дейности. Очаква се официалната сертификация да бъде издадена на 4 септември.

Представителите на израелския клуб изразиха удовлетворение от условията и сътрудничеството с българските институции и изказаха благодарност към министър Пешев за оказаното съдействие. От своя страна министърът пожела успех на отбора в надпреварата и изрази надежда, че новото попълнение в клуба – българският национал Борислав Младенов, ще подпомогне отбора със своята енергия и амбиция и ще зарадва българската публика с изявите си.
 
Апоел, който преди десетина дни привлече Младенов в състава си, тази вечер от 19:00 часа ще изиграе и първата си контролна среща на българска земя срещу Балкан Ботевград. Входът за зрители е свободен.

Домакинството на израелския отбор в София в най-престижната европейска клубна надпревара по баскетбол за мъже ще предостави възможност на местните фенове да видят на родна земя най-добрия български баскетболист Александър Везенков с клубния му тим Олимпиакос (Гърция).

Първият мач на Апоел (Тел Авив) от предстоящия сезон в Евролигата в София ще бъде на 30 септември срещу испанския гранд Барселона. До края на редовния сезон на турнира през април 2026 година на българска земя ще пристигнат още отбори като Реал Мадрид, Панатинайкос, Монако, Фенербахче, Байерн Мюнхен, Партизан, Цървена звезда и други.

/ДВ/

