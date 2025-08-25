Подробно търсене

ОБНОВЕНА Баскетболният национал Борислав Младенов за трансфера в Апоел Тел Авив: "Трябва да работя, за да мога да покажа, че заслужавам да остана тук"

Кремена Младенова
Баскетболният национал Борислав Младенов за трансфера в Апоел Тел Авив: "Трябва да работя, за да мога да покажа, че заслужавам да остана тук"
Баскетболният национал Борислав Младенов за трансфера в Апоел Тел Авив: "Трябва да работя, за да мога да покажа, че заслужавам да остана тук"
снима: Кремена Младенов/БТА (ПГ)
София,  
25.08.2025 12:26 | ОБНОВЕНА 25.08.2025 12:47
 (БТА)

Баскетболният национал Борислав Младенов заяви, че още е малко шокиран от събитията в последните дни, довели до осъществяването на трансфера му в израелския Апоел Тел Авив, който през следващия сезон ще участва в Евролигата.

"Още съм малко шокиран от това, което се случи в последните няколко дни", заяви Младенов, който днес направи първа тренировка с новите си съотборници в Спортна зала "Левски София" в столицата.

"Супер щастлив съм и ще гледам да дам максимума докрай, за да докажа, че мога да остана на това ниво. След като предложението от Апоел дойде, говорих с тях и се получиха нещата", продължи баскетболистът.

Попитан дали представянето му в мачовете на националния тим от световните предквалификации по-рано този месец е повлияло за трансфера, Борислав Младенов отговори: "Вероятно, мисля, че би трябвало да е повлияло. Всичко е благодарение и на треньора, който ми даде шанс и на момчетата, които ми помогнаха да играя по този начин."

По повод информациите, че е възможно да бъде преотстъпен на австрийския Виена за следващия сезон, българинът коментира: "В момента не мога да кажа какво ще се случи. В отбора ще се реши какво що ще бъде, но не мога да кажа за момента."

"Запознах се с момчетата. Те са доста печени. Супер готини хора са, все пак това са играчи на супер високо ниво. Те ме предразположиха да се чувствам добре около тях и всичко е супер", добави Борислав Младенов.

Колкото до първите си впечатления от старши треньора на Апоел Тел Авив - Димитрис Итудис, Младенов обясни: "Треньорът ме посрещна добре, не сме говорили кой знае какво. Това е друго ниво, начин на държание, супер професионално. Като емоция всичко е уникално, няма какво друго да кажа. В момента наистина съм още като в шок. Всичко е доста като в сън, честно казано. От едно нещо в друго ти се променя животът за секунди. Как да кажа, готов съм направя максималното и да опитам да остана тук."

"Да, доста съм развълнуван, но това ни е първата официална тренировка. Добре съм, просто съм развълнуван и нямам търпение да започна този нов път в живота ми", допълни националът.

"Ще е хубаво все пак, уникално е да има мачове от Евролигата в България, в София особено. Мисля, че трябва да се чувстваме супер всички от това, което ще получи българският баскетбол. Все пак Апоел Тел Авив е голямо име, голям отбор, знаете с какви играчи и треньор. Би трябвало това да достави удоволствие и за феновете, за младите момчета, които искат да започнат да играят баскетбол", каза още Младенов по повод предстоящите мачове от Евролигата в столицата.

Попитан за евентуалната среща с Александър Везенков и Олимпиакос, Борислав Младенов коментира: "Вероятно, да. Ще видим. Сашо е пример за мен. Както виждате, това е момче, което е нонстоп в залата и тренира. Доказа се като най-добрия баскетболист в Европа в момента. Той е пример за мен за това как трябва да работя и какво трябва да правя, за да бъда на високо ниво."

"Искам да благодаря на всички хора, които бяха до мен и които ме подкрепяха и ми даваха кураж. Искам да благодаря и на тези, които не вярваха в мен, разбира се, защото ми дадоха мотивация всеки ден да работя още по-здраво. Искам да благодаря главно на себе си, че не се отказах и че продължих да гоня целите си. Честно казано, за момента не съм постигнал нищо, това е просто моя малка стъпка в  кариерата, в която трябва да работя всеки ден още по-здраво, повече да съм постоянен и да гледам да давам максимума", заяви Борислав Младенов.

За съветите от баща си - легендата на българския баскетбол Георги Младенов, Борислав отговори: "Знаете баща ми как е. Той ми е идол. Да имам човек като него в дома ми, който може да ми говори всеки ден истината в очите и да ми помага да израствам като човек и играч... същото, което казах - още не съм направил нищо и трябва да работя, за да мога да покажа, че заслужавам да остана тук."

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

25.08.2025 13:11

Борислав Младенов направи първа тренировка с баскетболния Апоел Тел Авив, израелският тим започна подготовка в София

Българският национал Борислав Младенов направи първа тренировка с новия си отбор Апоел Тел Авив. Младенов се включи в официалния старт на подготовката на израелския тим в Спортна зала "Левски София" в столицата
21.08.2025 15:07

Апоел Тел Авив избра спортната база на Левски София за подготовка в Евролигата по баскетбол

Израелският Апоел Тел Авив избра спортната база на Левски София за подготовката си на българска земя за мачовете от Евролигата по баскетбол, съобщиха от "синия" клуб. Наскоро се разбра, че клубът е избрал София, за да посрещне най-добрите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:11 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация