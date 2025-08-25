Баскетболният национал Борислав Младенов за трансфера в Апоел Тел Авив: "Трябва да работя, за да мога да покажа, че заслужавам да остана тук"

Баскетболният национал Борислав Младенов заяви, че още е малко шокиран от събитията в последните дни, довели до осъществяването на трансфера му в израелския Апоел Тел Авив, който през следващия сезон ще участва в Евролигата.

"Още съм малко шокиран от това, което се случи в последните няколко дни", заяви Младенов, който днес направи първа тренировка с новите си съотборници в Спортна зала "Левски София" в столицата.

"Супер щастлив съм и ще гледам да дам максимума докрай, за да докажа, че мога да остана на това ниво. След като предложението от Апоел дойде, говорих с тях и се получиха нещата", продължи баскетболистът.

Попитан дали представянето му в мачовете на националния тим от световните предквалификации по-рано този месец е повлияло за трансфера, Борислав Младенов отговори: "Вероятно, мисля, че би трябвало да е повлияло. Всичко е благодарение и на треньора, който ми даде шанс и на момчетата, които ми помогнаха да играя по този начин."

По повод информациите, че е възможно да бъде преотстъпен на австрийския Виена за следващия сезон, българинът коментира: "В момента не мога да кажа какво ще се случи. В отбора ще се реши какво що ще бъде, но не мога да кажа за момента."

"Запознах се с момчетата. Те са доста печени. Супер готини хора са, все пак това са играчи на супер високо ниво. Те ме предразположиха да се чувствам добре около тях и всичко е супер", добави Борислав Младенов.

Колкото до първите си впечатления от старши треньора на Апоел Тел Авив - Димитрис Итудис, Младенов обясни: "Треньорът ме посрещна добре, не сме говорили кой знае какво. Това е друго ниво, начин на държание, супер професионално. Като емоция всичко е уникално, няма какво друго да кажа. В момента наистина съм още като в шок. Всичко е доста като в сън, честно казано. От едно нещо в друго ти се променя животът за секунди. Как да кажа, готов съм направя максималното и да опитам да остана тук."

"Да, доста съм развълнуван, но това ни е първата официална тренировка. Добре съм, просто съм развълнуван и нямам търпение да започна този нов път в живота ми", допълни националът.

"Ще е хубаво все пак, уникално е да има мачове от Евролигата в България, в София особено. Мисля, че трябва да се чувстваме супер всички от това, което ще получи българският баскетбол. Все пак Апоел Тел Авив е голямо име, голям отбор, знаете с какви играчи и треньор. Би трябвало това да достави удоволствие и за феновете, за младите момчета, които искат да започнат да играят баскетбол", каза още Младенов по повод предстоящите мачове от Евролигата в столицата.

Попитан за евентуалната среща с Александър Везенков и Олимпиакос, Борислав Младенов коментира: "Вероятно, да. Ще видим. Сашо е пример за мен. Както виждате, това е момче, което е нонстоп в залата и тренира. Доказа се като най-добрия баскетболист в Европа в момента. Той е пример за мен за това как трябва да работя и какво трябва да правя, за да бъда на високо ниво."

"Искам да благодаря на всички хора, които бяха до мен и които ме подкрепяха и ми даваха кураж. Искам да благодаря и на тези, които не вярваха в мен, разбира се, защото ми дадоха мотивация всеки ден да работя още по-здраво. Искам да благодаря главно на себе си, че не се отказах и че продължих да гоня целите си. Честно казано, за момента не съм постигнал нищо, това е просто моя малка стъпка в кариерата, в която трябва да работя всеки ден още по-здраво, повече да съм постоянен и да гледам да давам максимума", заяви Борислав Младенов.

За съветите от баща си - легендата на българския баскетбол Георги Младенов, Борислав отговори: "Знаете баща ми как е. Той ми е идол. Да имам човек като него в дома ми, който може да ми говори всеки ден истината в очите и да ми помага да израствам като човек и играч... същото, което казах - още не съм направил нищо и трябва да работя, за да мога да покажа, че заслужавам да остана тук."