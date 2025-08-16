Националният тим на България по баскетбол за мъже победи Австрия и запази шансове за следващия етап на световните квалификации

Националният отбор на България по баскетбол за мъже победи Австрия с 87:78 (23:17, 15:20, 24:22, 25:19) като домакин в "Арена Ботевград" в третия си мач от група F, записа първи успех в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година. На трибуните отново, както при предишното домакинство срещу Нидерландия, беше най-добрият български баскетболист Александър Везенков, който лекува контузия.

С победата националите запазиха шансовете си за попадане след първите два тима в групата, които ще се класират за същинския етап на пресявките. За тази цел българите ще гонят задължителен успех и в последния си двубой на 20 август в Нидерландия.

Селекционерът Росен Барчовски, който е рожденик на днешния 16 август, избра в титулярната петица да започнат Борислав Младенов, Иван Алипиев, Мирослав Васов, Димитър Димитров и Емил Стоилов.

Началото бе оспорвано без нито един от двата тима да се откъсне съществено напред. Борислав Младенов реализира тройка за преднина от 14:12 след осем минути игра, но гостите бързо върнаха тройката. Две поредни добри защити за България позволиха на националите да дръпнат с 20:15 при оставащи минута и 17 секунди от първата четвърт. Илиян Пищиков вкара нова тройка за аванс от 8 точки при 23:15, а след 10 минути игра националите водеха с 23:17.

Пищиков от наказателната линия и Константин Костадинов се разписаха за преднина от 9 точки - 29:20 в полза на България, което беше и най-голямата разлика до момента. Впоследствие австрийците намалиха до 29:32. Българите задържаха водачеството, макар разликата да се топеше, а при оставащи минута и 14 секунди до почивката гостите да се доближиха на точка - 36:35. До обрат до края на полувремето не се стигна и отборът на България имаше аванс от 38:37.

Борислав Младенов имаше 13 точки на този етап, а за Австрия звездата на тима Якоб Пьолтл беше с 12 точки и 8 борби.

След паузата гостите поведоха след успешна атака на Пьолтл, но Костадин Костадинов върна тройка за България за 41:39. Малко по-късно Димитър Димитров се отчете с 3 точки след кош и точно изпълнение от наказателната линия, а Мирослав Васов отбеляза на бърза атака за 50:45. Националите останаха водещи в резултата и в средата на третата част авансът им бе 52:47. С точна стрелба от далечна дистанция Силвен Ландсбърг доближи Австрия на 2 точки, Пищиков се разписа за България, но Ренато Поляк вкара нова тройка, правейки разликата само 1 точки - 58:57. Отличните изяви на Илиян Пищиков продължиха, като отбеляза на два пъти от наказателната линия и при следващата атака за 62:57.

Преди заключителните 10 минути отборът на България имаше преднина от 62:59. Още с първата си атака за периода австрийците намалиха още повече дистанцията, но последваха тройка на Младенов и кош на Христо Бъчков за 67:61. Якоб Пьолтл отново бе водеща фигура за гостите в следващите моменти и помогна да съкратят пасива си до 2 точки - 67:65 при оставащи седем минути от двубоя. Марвин Огунсипе донесе равенство - 67:67, а Ландсбърг реализира нов кош за обрата на Австрия, чийто тим излезе напред за 69:67. Константин Костадинов със забивка върна равенството - 69:69, но гостите веднага пак поведоха с 3 точки. Младенов отбеляза при далечна стрелба за 72:72, а Димитър Димитров бе точен за 74:72 в полза на България малко повече от четири минути преди края на срещата в Ботевград.

При оставащи три минути националите имаха аванс от 5 точки при 79:74, а Костадинов и Младенов реализираха две поредни тройки за 84:74 при оставащи минута и половина. Разликата стана 11 точки при 85:74, а Димитър Димитров вкара още една тройка за преднина от 13 точки при 87:74, като в крайна сметка България се наложи с

Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 30 точки, от които шест тройки, 8 борби и 3 асистенции. Константин Костадинов завърши с 15 точки и 4 борби, Илиян Пищиков вкара 11 точки, а Димитър Димитров - 10 точки и 5 борби.

За Австрия лидерът на състава Якоб Пьолтл се отчете с "дабъл-дабъл" от 23 точки и 13 борби, а Силвен Ландсбърг се включи с 15 точки и 4 борби.