Подробно търсене

Националният тим на България по баскетбол за мъже победи Австрия и запази шансове за следващия етап на световните квалификации

Спец. кор. на БТА Кремена Младенова
Националният тим на България по баскетбол за мъже победи Австрия и запази шансове за следващия етап на световните квалификации
Националният тим на България по баскетбол за мъже победи Австрия и запази шансове за следващия етап на световните квалификации
снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
Ботевград,  
16.08.2025 19:59
 (БТА)

Националният отбор на България по баскетбол за мъже победи Австрия с 87:78 (23:17, 15:20, 24:22, 25:19) като домакин в "Арена Ботевград" в третия си мач от група F, записа първи успех в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година. На трибуните отново, както при предишното домакинство срещу Нидерландия, беше най-добрият български баскетболист Александър Везенков, който лекува контузия.

С победата националите запазиха шансовете си за попадане след първите два тима в групата, които ще се класират за същинския етап на пресявките. За тази цел българите ще гонят задължителен успех и в последния си двубой на 20 август в Нидерландия.

Селекционерът Росен Барчовски, който е рожденик на днешния 16 август, избра в титулярната петица да започнат Борислав Младенов, Иван Алипиев, Мирослав Васов, Димитър Димитров и Емил Стоилов.

Началото бе оспорвано без нито един от двата тима да се откъсне съществено напред. Борислав Младенов реализира тройка за преднина от 14:12 след осем минути игра, но гостите бързо върнаха тройката. Две поредни добри защити за България позволиха на националите да дръпнат с 20:15 при оставащи минута и 17 секунди от първата четвърт. Илиян Пищиков вкара нова тройка за аванс от 8 точки при 23:15, а след 10 минути игра националите водеха с 23:17.

Пищиков от наказателната линия и Константин Костадинов се разписаха за преднина от 9 точки - 29:20 в полза на България, което беше и най-голямата разлика до момента. Впоследствие австрийците намалиха до 29:32. Българите задържаха водачеството, макар разликата да се топеше, а при оставащи минута и 14 секунди до почивката гостите да се доближиха на точка - 36:35. До обрат до края на полувремето не се стигна и отборът на България имаше аванс от 38:37.

Борислав Младенов имаше 13 точки на този етап, а за Австрия звездата на тима Якоб Пьолтл беше с 12 точки и 8 борби.

След паузата гостите поведоха след успешна атака на Пьолтл, но Костадин Костадинов върна тройка за България за 41:39. Малко по-късно Димитър Димитров се отчете с 3 точки след кош и точно изпълнение от наказателната линия, а Мирослав Васов отбеляза на бърза атака за 50:45. Националите останаха водещи в резултата и в средата на третата част авансът им бе 52:47. С точна стрелба от далечна дистанция Силвен Ландсбърг доближи Австрия на 2 точки, Пищиков се разписа за България, но Ренато Поляк вкара нова тройка, правейки разликата само 1 точки - 58:57. Отличните изяви на Илиян Пищиков продължиха, като отбеляза на два пъти от наказателната линия и при следващата атака за 62:57.

Преди заключителните 10 минути отборът на България имаше преднина от 62:59. Още с първата си атака за периода австрийците намалиха още повече дистанцията, но последваха тройка на Младенов и кош на Христо Бъчков за 67:61. Якоб Пьолтл отново бе водеща фигура за гостите в следващите моменти и помогна да съкратят пасива си до 2 точки - 67:65 при оставащи седем минути от двубоя. Марвин Огунсипе донесе равенство - 67:67, а Ландсбърг реализира нов кош за обрата на Австрия, чийто тим излезе напред за 69:67. Константин Костадинов със забивка върна равенството - 69:69, но гостите веднага пак поведоха с 3 точки. Младенов отбеляза при далечна стрелба за 72:72, а Димитър Димитров бе точен за 74:72 в полза на България малко повече от четири минути преди края на срещата в Ботевград.

При оставащи три минути националите имаха аванс от 5 точки при 79:74, а Костадинов и Младенов реализираха две поредни тройки за 84:74 при оставащи минута и половина. Разликата стана 11 точки при 85:74, а Димитър Димитров вкара още една тройка за преднина от 13 точки при 87:74, като в крайна сметка България се наложи с 

Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 30 точки, от които шест тройки, 8 борби и 3 асистенции. Константин Костадинов завърши с 15 точки и 4 борби, Илиян Пищиков вкара 11 точки, а Димитър Димитров - 10 точки и 5 борби.

За Австрия лидерът на състава Якоб Пьолтл се отчете с "дабъл-дабъл" от 23 точки и 13 борби, а Силвен Ландсбърг се включи с 15 точки и 4 борби.

 

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

16.08.2025 15:11

Само победа над Австрия запазва шансовете на българския национален тим по баскетбол за следващата фаза на световните квалификации

Само победа над Австрия ще запази шансовете на българския национален тим по баскетбол за следващата фаза на световните квалификации
15.08.2025 21:28

Баскетболистът Георги Герганов: "Участието ми в националния отбор e сбъдната мечта"

Баскетболистът Георги Герганов попадна сред повиканите от селекционера на националния отбор на България Росен Барчовски за оставащите мачове от предквалификациите за Световното първенство
15.08.2025 16:51

Треньорът на баскетболните национали Росен Барчовски: "За класиране са ни необходими задължително две победи"

Селекционерът Росен Барчовски се надява българският национален отбор по баскетбол за мъже да получи подкрепа от публиката в Ботевград, с оглед на тежката ситуация, в която се намира по време на предварителните квалификации за Световното първенство
15.08.2025 15:53

Селекционерът Росен Барчовски избра 12-те баскетболисти за мача с Австрия, Стоименов отпадна

Селекционерът Росен Барчовски избра окончателния състав за третия мач на мъжкия национален отбор по баскетбол на България в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година
14.08.2025 16:23

АПА: Австрийският национален отбор по баскетбол е настроен за победа в България

Националният отбор по баскетбол на Австрия постигна важен успех в една емоционална вечер в Швехат, като само едно малко чудо може да попречи на класирането за първия основен кръг на квалификациите за световното първенство, предаде австрийската новинарска агенция АПА.
14.08.2025 14:40

Промени в състава на националния тим на България по баскетбол, Александър Стоименов е с изкълчен глезен

Съставът на българския национален отбор по баскетбол за мъже претърпя рокада за остатъка от предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:45 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация