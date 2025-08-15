Треньорът на баскетболните национали Росен Барчовски: "За класиране са ни необходими задължително две победи"

Селекционерът Росен Барчовски се надява българският национален отбор по баскетбол за мъже да получи подкрепа от публиката в Ботевград, с оглед на тежката ситуация, в която се намира по време на предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година. Барчовски заяви, че няма нужда да се правят сметки, като акцентира първо върху това българите да победят Австрия в третия им мач от пресявките.

Утре (събота) националите ще приемат австрийците в мач от петия кръг в група F. Срещата в „Арена Ботевград“ ще започне от 18:00 часа. Двубоят ще бъде излъчват на живо в ефира на bTV Action.

„Единственият начин да се класираме е като спечелим някой мач. Ако правим сметки без да сме победили някой, изглежда смешно. Имаше една стара приказка от моето време, когато играех – колкото повече падаме, толкова шансовете ни се увеличават. Нека първо изиграем утре мача като хората, да спечелим и тогава ще правим сметки. Все пак, за да са наясно тези, които се интересуват, на нас са ни необходими за класиране задължително две победи. Колкото повече победим тук Австрия, с толкова по-малко можем да спечелим срещу Нидерландия. Трудна е сметката, не е необходимо да обяснявам сега на хората, нека да мине първо утре мачът“, коментира Барчовски, цитиран от официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

Той даде повече информация за състоянието на Александър Стоименов, който отпадна окончателно за срещата с австрийците.

„На тренировката онзи ден стъпи на крак на състезател. Първоначално изглеждаше много тежко, вчера резонансът показа, че няма счупване, пукване или някакви отоци, просто сериозно натъртване, но има още болка и трудно стъпва. За утрешния мач трябва някакво чудо да се случи, за да се възстанови, по-вероятно е да е готов за мача срещу Нидерландия в сряда“, каза националният селекционер.

Наставникът отново засегна и темата, свързана с участието на Александър Везенков в квалификациите, като потвърди, че баскетболистът на Олимпиакос няма да играе както утре, така и по всяка вероятност в сряда с думите: „Ако имаше шансове да играе, той щеше да се включи поне в тази тренировка.“

„Ние сме 12 души в състава, в който се намираме, ако изключим Александър Стоименов. Младите момчета трябва да осъзнаят, че шансът не идва толкова лесно и трябва да го използват. Ясно е, че трябва да компенсираме с много енергия и желание, най-вече с атмосферата тук. Надявам се да стане така, че да ни помогне, дано да тръгне мачът добре, да си отпуснем малко душите. В този състав сме, нищо не мога да направя повече“, продължи Росен Барчовски и допълни:

„Очаквам атмосфера в Ботевград, каквато винаги е била. Едва ли ще стане така, както беше на мача срещу Швеция. Везенков няма да играе и е летен период, не знам дали чак така ще бъде. Достатъчно е се напълни в голямата си част и да ни подкрепят каквото и да се случва. За нас е важна подкрепата, когато ни е трудно."

Старши треньорът на състава на България говори и за това върху какво е работил отборът в последните дни.

„Фокусът е да спечелим борбата и работим върху този елемент, особено срещу Нидерландия, където ни беше много трудно, защото са много по-високи и по-атлетични от нас. Срещу австрийците също имахме проблем, но не чак такъв. Това е един елемент, който се работи в годините дълго време. Той не може да се поправи за 10-15 дни. Трудно е, но ще се опитаме да лимитираме австрийците в това отношение", поясни Барчовски.