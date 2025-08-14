АПА: Австрийският национален отбор по баскетбол е настроен за победа в България

Националният отбор на Австрия по баскетбол за мъже постигна важен успех в една емоционална вечер в Швехат, като само малко чудо може да попречи на класирането за първия основен кръг на квалификациите за световното първенство, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

В събота (16 август) в Ботевград звездата от състава на Голдън Стейт в НБА Якоб Пьолтъл и компания искат да си гарантират победа в групата с нов успех над България.

„Ще играем за победа“, обеща Пьолтъл.

„Не искаме да се налага да пресмятаме“, допълни американският треньор Крис О'Шей.

След успеха с 83:70 (39:31) над Нидерландия в арена "Мултиверсум" снощи Австрия се намира в комфортна позиция в група F на европейските квалификации, от която два от трите отбора продължават в следващата фазаот пресявките. Като лидер във временното класиране, с още една победа Австрия ще си гарантира първата позиция, а само загуба с голяма разлика в Ботевград, както и победа на България идната сряда в Холандия, биха отстранили австрийците.

"Не трябва да губим нагласата си"

„Смятам, че ситуацията в групата не ни интересува толкова много. Искаме да завършим с три победи“, поясни играчът от НБА Пьолтъл.

„Знаем, че те са много агресивен, физически съперник. Смятам, че принципно сме по-добрият отбор, но трябва да покажем това в събота и на полето“, добави той по отношение на България. Двата тима вече се срещнаха в Швехат на 8 август и домакините спечелиха комфортно с 88:76.

„Не трябва да си почиваме, не трябва да губим нагласата си“, добави най-резултатният играч на австрийския тим срещу нидерландците Силвен Ландесберг.

Старши треньорът О'Шей се радваше най-вече на „много компактното отборно представяне“, както той сам каза, при победата над Нидерландия. „Имаме много други добри играчи, които не са без причина в националния отбор“, подчерта американецът и отправи специални похвали за Ренато Поляк, Тимо Ланмюлер, Даниел Фридрих и Марвин Огунсипе.

Въпреки това О'Шей не излезе от ролята си на треньор и веднага посочи неща, по които има нужда от работа с играчите.

„При борбата не бяхме толкова силни, колкото преди, допуснахме много точки от втори шансове. И, разбира се, последните три минути от мача не бяха толкова добри“, каза той.

"Тласък" от настроението в Швехат

Времето за наслада беше кратко и още днес австрийският отбор отлетя за България.

„Утре е ден за възстановяване, след което ще бъдат показани първите видеоклипове. От сутринта нататък фокусът отново ще бъде върху следващия мач“, обясни О'Шей снощи в интервю за АПА.

В последния момент ще бъде решено дали българската звезда Александър Везенков, чието участие е под въпрос заради контузия в глезена, ще може да играе срещу Австрия.

В Ботевград очевидно ще липсва подкрепата на австрийската публиката. 3000 фенове в „Мултиверсум“ непрекъснато поддържаха националния отбор, а футболната легенда Тони Полстер също допринесе с ентусиазъм.

„Настроението беше налице от самото начало. Феновете ни подкрепяха в атака, в защита и ни дадоха допълнителния тласък, от който се нуждаехме, когато се уморихме“, каза Пьолтъл.

29-годишният център е свикнал с мачовете в зали с 18 000 места в НБА, но призна, че срещите с националния отбор са „още по-интензивни, защото в толкова малко мачове се решава толкова много.“