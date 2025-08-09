Баскетболните национали на България загубиха и от Нидерландия в първото си домакинство от световните квалификации

Подробно търсене

Пресфото - БТА снимка: Владимир Шоков, архив
Самоков,  
09.08.2025 20:03
Националният отбор на България по баскетбол за мъже допусна поражение от Нидерландия със 70:81 (15:22, 17:22, 21:18, 17:19) като домакин в "Арена СамЕлион" в Самоков във втората си среща от група F в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година. На трибуните, за да подкрепи съотборниците бе и най-добрият български баскетболист Александър Везенков, който все още се възстановява от контузия.

Загубата бе втора поредна от два изиграни мача за състава, воден от старши треньорът Росен Барчовски, което го изпрати на последното място във временното класиране в групата. Лидер е Нидерландия с две победи от два мача, а Австрия заема втора позиция с един успех и едно поражение. За тима на България предстои домакинство срещу австрийците следващата събота (16 август) в Ботевград, а последният мач в групата ще бъде гостуване на Нидерландия на 20 август. За същинския етап на пресявките ще се класират първите два отбора от четирите групи.

Селекционерът Барчовски избра срещу Нидерландия в Самоков да започнат натурализираният американец Брандън Йънг, Борислав Младенов, Константин Костадинов Мирослав Васов и Димитър Димитров. Началото на двубоя отново бе колебливо, подобно на гостуването в Австрия, а нидерландците стигнаха до аванс от 11:5 след шест минути игра. Преднината на гостите стана 10 точки при 17:7 минута и половина по-късно, а дистанцията съкрати до 11:17 Константин Тошков, който реализира в две поредни нападения. Тройка на Александър Стоименов сложи край на първата четвърт, в която тимът на България изоставаше с 15:22.

Иван Алипиев бе основната на намаляването на разликата до 4 при 20:24 с последователни кош за 2 точки и тройка. В следващите минути дистанцията се задържа в рамките на 4-6 точки, включително благодарение на точна далечна стрелба на Димитър Димитров за 27:31 шест минути преди почивката. Нидерландците обаче бяха доста ефективни при стрелбата и не само не изпуснаха водачеството, но и се откъснаха с 12 точки - 32:44 след 20 минути игра, което бе и най-голямата разлика до момента. Националите демонстрираха по-слаба успеваемост в стрелбата от съперника, а и направиха повече грешки. Най-резултатен на този етап със 7 точки за България беше Иван Алипиев, който въобще не игра в предишната среща с Австрия.

След почивката Алипиев, Александър Стоименов и Йордан Минчев бяха в основата на намаляването на разликата до 2 точки при 47:49, а впоследствие националите пропуснаха възможност да изравнят. Баскетболистите на Нидерландия поддържаха лидерството си, а играта в следващите минути се накъса и забави. По-малко от две минути преди края на третия период българите изоставаха с 51:60, а преди последната четвърт резултатът бе 53:62.

Гостите бързо увеличиха дистанцията на 13 точки - 66:53 на старта на заключителната част, а шест минути преди финала на мача България изоставаше с 57:70, а при оставащи две минути и с 14 точки при 62:76. В останалото време двубоят се доиграваше, а националите не успяха да застрашат водачеството на противника.

Освен за 2 точки (18/37) българските баскетболисти отново имаха проблеми и при наказателните удари, пропускайки 13 от изпълнени 29, вкараха 6 тройки от 24 опита и направиха 14 грешки.

Александър Стоименов вкара най-много за България - 18 точки, а с 13 точки и 4 борби завърши Иван Алипиев. Борислав Младенов се отчете с 12 точки, 5 борби и 3 асистенции.

За Нидерландия Давид Н`Гесан реализира "дабъл-дабъл" от 24 точки и 11 борби. Тристан Енаруна допринесе за успеха с 16 точки, 6 борби и 5 асистенции, а Якобус Столк се включи с 15 точки и 2 борби.

