Без промени в състава на България за мача с Нидерландия от световните квалификации по баскетбол

Селекционерът на националният отбор по баскетбол за мъже България Росен Барчовски се спря на същите 12 играчи за втория мач от предварителните квалификации за Световното първенство.

Срещата на националите срещу Нидерландия ще се изиграе утре (9 август) от 18:00 часа в “Арена СамЕлион”, в Самоков.

Групата на България за мача срещу Нидерландия:

Борислав Младенов, Брандън Йънг, Александър Стоименов, Николай Михайлов, Димитър Димитров, Емил Стоилов, Иван Алипиев, Йордан Минчев, Мирослав Васов, Константин Костадинов, Константин Тошков и Илиян Пищиков;

Баскетболните нционали имат в актива си една загуба в своята група F на пресявките. Преди два дни те отстъпиха на Австрия в Швехат със 76:88.

Тимът на Нидерландия пристига в Самоков след успех над австрийците с 65:64 у дома.

„Фокусирахме се върху мача утре. За този срещу Австрия ще говорим следващата седмица, когато ни предстои домакинството на австрийците. По-важно е да сме готови за утре. Неминуемо загубата и голямата разлика, която допуснахме, влияе, но смятам, че за два дни ще бъде преодоляна”, заяви селекционерът на състава на България Росен Барчовски.

Опитният специалист коментира и негативният баланс, който имат „лъвовете“ срещу „лалетата“ в исторически план, изоставайки с 4:5 победи.

„Статистиката е много дълга и в годините, но е за това да бъде нарушавана, така че утре ще я нарушим. Всеки желае да види борбен отбор, с много желание и енергия, настроен биткаджийски. Това го оценяват хората. Ако го съчетаем с разум и самочувствие, ще спечелим. При всички положения точковата разлика ще бъде важна, но първо трябва да играем за победа, ако има шанс, ще се борим и за по-голям резултат“, обясни той.

На въпрос дали националите могат да прегорят, Барчовски отговори така: „Ще водя разговори, ще има убеждаване, някакви треньорски техники, но се надявам да го няма.“

„Нидерландците са много атлетичен и бърз отбор чувствително повече от този на Австрия. Нямат изявени суперзвезди, но са по-комплексни и използват по-дълга ротация. Играят много агресивно, пресират по цялото игрище, така че са доста различен тим“, акцентира наставникът върху силните и слабите страни на съперника.

Старши треньорът отново говори и за евентуалното участие на Александър Везенков в оставащите мачове от квалификациите.

„Аз не мисля за това нещо, но винаги съществува такава възможност, зависи от него дали ще се почувства добре и дали ще има желание. Той винаги има желание, въпросът е дали ще се почувства добре да направи няколко тренировки, така че е възможно. Възможно е още на 16 ти август срещу Австрия“, каза Росен Барчовски.

„Групата ще е същата, която беше срещу австрийците, но имаме последна тренировка. Всичко става. Нашите козове ще бъдат да си дадем това, което можем. Когато го направим, ние играем силно с всички отбори и не са ни пречка, просто да се доближим до нашите възможности“, заяви още той и допълни:

„Имаме нужда от феновете, това е националният отбор на България. Ситуацията не е лека, има много млади играчи, просто моля хората да дойдат с позитивна енергия“.