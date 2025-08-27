Подробно търсене

Александър Везенков при старта на подготовката на баскетболния Олимпиакос: "Всички очакваме с нетърпение новия сезон"

AP Photo/Thanassis Stavrakis
Пирея, Атина,  
27.08.2025 14:00
Баскетболният Олимпиакос започна подготовката си за предстоящия сезон 2025/2026, а в първото занимание се включи и българският национал Александър Везенков, който в последните седмици се възстановяваше от контузия.

"Мисля, че всички очакваме с нетърпение новия сезон. Лятото беше страхотно, работихме много, всеки самостоятелно със собствените си тренировки. Когато сезонът започне, всички искаме да влезем в ритъма на мачовете. Пожелавам на отбора си здраве – това е най-важното – и всичко останало ще дойде", коментира Везенков за официалния сайт на гръцкия клуб.

Относно това дали концентрацията тази година ще бъде върху плейофите и Финалната четворка на Евролигата, българинът заяви: "Да говорим сега за това какво ще се случи през април или май няма смисъл. Искаме да играем добър баскетбол, да печелим и да сме здрави. Да работим здраво. Запазихме по-голямата част от основната част."

Попитан за здравословното си състояние, Везенков отговори: "Това беше третата ми контузия за година и половина на същия крак, така че изискваше малко повече внимание. Работихме много добре с хората от щаба, така че ще бъда готов за първия официален мач за сезона."

