Кремена Младенова
Александър Везенков допринесе с 16 точки за класирането на Олимпиакос за финала за Суперкупата на Гърция
снимка: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Родос,  
26.09.2025 22:21
 (БТА)

Александър Везенков и неговият клубен отбор Олимпиакос победи Кардица с 89:56 (28:20, 19:5, 18:13, 24:18) в полуфинален двубой от турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол за мъже, който се провежда на остров Родос.

На финала утре от 20:00 часа българско време Олимпиакос, който е настоящият носител на отличието, ще срещне отбора на Промитеас.

Везенков беше титуляр и за 20 минути на терена завърши като най-резултатен за успеха с 16 точки, 6 борби и 1 асистенция.

Баскетболистите на Олимпиакос контролираха мача и постепенно увеличаваха разликата, която достигна 34 точки. Особено категорична бе втората част, в която грандът от Пирея реализира 19 точки срещу 5 за състава на Кардица.

На почивката преднината на Олимпиакос беше 47:25, а преди последните 10 минути резултатът в полза на Везенков и съотборниците му бе 65:38.

Сейбън Лий допринесе с 15 точки, 1 борби и 2 асистенции за победата.

/КМ/

