Александър Везенков и Олимпиакос защитиха трофея си за баскетболната Суперкупа на Гърция

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Родос,  
27.09.2025 21:56
 (БТА)

Александър Везенков и неговият клубен отбор Олимпиакос победиха Промитеас с 92:83 (26:17, 23:19, 21:17, 22:30) във финалния мач от турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол за мъже, който се проведе на остров Родос и защитиха трофея си.

Най-добрият български баскетболист и двукратен спортист номер 1 на България Александър Везенков допринесе за успеха с 16 точки, 3 борби и 1 асистенция за 31 минути на терена.

Олимпиакос държеше водачеството през целия мач и имаше аванс от 70:53 в края на третата част, преди Промитеас да намали разликата под 5 точки в средата на последния период.

Промитеас се доближи до 69:73 при оставащи малко повече от шест минути в двубоя, но Везенков бе в основата на увеличаването на преднината на Олимпиакос. Той се разписа за 75:69, отбеляза и един наказателен удар, след като беше фаулиран и малко по-късно отново бе точен за 78:72. Промитеас пак свали дистанцията до 4 точки, но грандът от Пирея не се разколеба и стигна до успеха.

Най-резултатен за Олимпиакос беше Тайлър Дорси с 23 точки и 4 борби.

Свързани новини

26.09.2025 22:21

Александър Везенков допринесе с 16 точки за класирането на Олимпиакос за финала за Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и неговият клубен отбор Олимпиакос победи Кардица с 89:56 (28:20, 19:5, 18:13, 24:18) в полуфинален двубой от турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол за мъже, който се провежда на остров Родос
19.09.2025 13:46

Баскетболният Олимпиакос активно търси нов гард

Гръцкият баскетболен отбор Олимпиакос, чийто екип носи българинът Александър Везенков, активно търси нов гард, след контузията на Кийнан Еванс, информира специализираното издание basketnews.com

