Олимпиакос спечели приятелския турнир в Крит, Александър Везенков вкара 16 точки за успеха над Цървена звезда с Коди Милър-Макинтайър

Шампионът на Гърция Олимпиакос спечели приятелския турнир по баскетбол за мъже на о-в Крит.

Във финала на надпреварата домакините се наложиха с 86:83 (24:20, 15:24, 29:21, 18:18) над Цървена звезда, а сред главните действащи лица в срещата бяха българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър. Везенков вкара 16 точки за победителите, докато Милър-Макинтайър завърши с 10 за гостите от Сърбия.

До почивката двата тима размениха на няколко пъти водачеството, като след 20 минути игра "звездашите" имаха аванс от 44:39.

Второто полувреме обаче започна със серия от 11:0 за Олимпиакос след няколко успешни нападения на Везенков и Тайлър Дорси, което върна аванса на домакините.

Мачът обаче остана напълно отворен и до края му двата тима непрекъснато се гонеха в резултата. Минута преди края резултатът бе равен 83:83, но с точни изпълнения от наказателната линия на Никола Милутинов и Еван Фурние Олимпиакос домакините взеха победата.

Най-резултатен за Олимпиакос в мача бе Фурние със 17 точки, а за Цървена звезда Хасиел Риверо отбеляза 16.

В мача за третото място в турнира шампионът в Евролигата Фенербахче надделя със 73:69 над италианския Олимпия Милано.