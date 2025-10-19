Подробно търсене

Новият ръководител на „Дойче Бан“ планира пълно преструктуриране на компанията

Виктор Турмаков
Новият ръководител на „Дойче Бан“ планира пълно преструктуриране на компанията
Новият ръководител на „Дойче Бан“ планира пълно преструктуриране на компанията
Централната гара на Франкфурт. Снимка: AP /Michael Probst
Берлин,  
19.10.2025 10:51
 (БТА)

Новият главен изпълнителен директор на „Дойче Бан“ Евелин Пала планира да преструктурира изцяло компанията и значително да подобри качеството на държавния железопътен оператор, предаде ДПА.

„Преобръщаме компанията с главата надолу. Целя напълно ново начало“, заяви Евелин Пала пред днешния брой на вестник „Билд“.

„За целта трябва да правим всичко по различен начин от преди. Преглеждам всяка работа за нейната добавена стойност за нашите клиенти. Администрацията трябва да служи на железопътните работници“, заяви тя.

Пала допълни, че редица решения вече няма да се вземат на централно равнище.

„Правя хората на място вземащи решения. Те са гръбнакът на нашата компания. Те също заслужават ново начало. Целта ми е по-малко бюрокрация и значително повече място за действащите.  В бъдеще решенията ще се вземат там, където е отговорността, а не три етажа по-нагоре“, допълни новият ръководител на „Дойче Бан“.

Според нея мръсните влакове и гари, затворените кафенета на борда на влаковете в бъдеще вече не трябва да съществуват. На клиентите на железопътния транспорт ще се предложи цифрово проследяване на ремонтните и строителни дейности, за да планират по-добре пътуванията си.

/ВТ/

Свързани новини

23.09.2025 15:20

Надзорният съвет на "Дойче бан" назначава Евелин Пала за главен изпълнителен директор

Надзорният съвет на "Дойче Бан" (Deutsche Bahn) гласува днес за назначаването на Евелин Пала за главен изпълнителен директор на германския държавен железопътен оператор, предаде Ройтерс. Така "Дойче бан" възложи на вътрешен човек задачата да оздрави

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:53 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация